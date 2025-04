In estate al posto di Caterina Balivo secondo i rumor è previsto l’arrivo di Bianca Guaccero con un nuovo programma.

Bianca Guaccero sbarca su Rai 1

Su Il Tempo si legge che il pomeriggio di Rai 1 nei prossimi mesi potrebbe vedere un gradito ritorno. Parliamo di Bianca Guaccero che, dopo la vittoria a Ballando con le Stelle si è tolta tante soddisfazioni. La conduttrice infatti l’abbiamo vista accanto a Gabriele Corsi e Mariasole Pollio alla conduzione di Prima Festival e poi al timone di Dalla Strada Al Palco insieme a Nek.

Le sorprese però pare non siano finite qui, almeno secondo quanto ripreso dal quotidiano. Pare infatti, secondo i rumor, che l’azienda avrebbe ancora altri progetti per Bianca Guaccero. Quali? Si parla per la precisione di un programma tutto suo, alle ore 14:00 al posto de La Volta Buona. Ma il giornale ci ha tenuto a precisare che ciò dovrebbe verificarsi solo nel momento in cui Caterina Balivo e la sua trasmissione andranno in vacanza.

Al momento quindi pare ancora tutto da definire, ma in ogni caso i telespettatori sembrano essere già piuttosto curiosi di capire se il tutto si concretizzerà come afferma il tempo. Se così fosse si tratterà senza dubbio di un gradito ritorno per Bianca Guaccero in Rai, ma anche di una bella opportunità per rivederla in un contenitore tutto suo.

Come precisato da Il Tempo si dovrà avere ancora un po’ di pazienza e attendere la fine di aprile per capire se effettivamente il progetto andrà o meno in porto per l’estate di Rai 1. In ogni caso Bianca Guaccero è sicuramente pronta di immergersi in una nuova avventura, esattamente come fatto nelle precedenti occasioni.

Vedremo se nelle prossime settimane arriveranno segnali positivi o smentite sulla presenza di Bianca Guaccero nel pomeriggio di Rai 1.