Ospite di Storie di Donne al Bivio, Carmen Russo ha parlato della possibilità di un ritorno a L’Isola dei Famosi. La sua risposta ha spiazzato tutti, dato che la showgirl non ha negato che le piacerebbe rimettersi in gioco.

Carmen Russo

A Ne vedremo delle belle si chiude questa sera la nuova esperienza televisiva di Carmen Russo e di tutte le sue colleghe showgirl. Stasera verrà infatti incoronata la vincitrice della prima edizione. Intanto a far chiacchierare è anche l’intervista che la ballerina ha rilasciato oggi su Rai 2 a Storie di Donne al Bivio.

Con Monica Setta, Carmen Russo ha rivelato di essere pronta a una nuova avventura. Le piacerebbe tanto rimettersi in gioco in un altro reality show. Anche se ha già partecipato ben 3 volte a L’Isola dei Famosi (che in Spagna ha anche vinto) non le dispiacerebbe tornare in Honduras: “Se mi chiamassero ci penserei perché io amo L’Isola che ho fatto ben 3 volte”.

Questo ha ovviamente acceso i riflettori su tale possibilità, anche se ovviamente non c’è nulla di concreto al momento. In ogni caso Carmen Russo non ha certamente negato.

Nel frattempo, in attesa se si concretizzerà o meno tale possibilità, a Storie di Donne al Bivio ha parlato dell’avventura a Ne vedremo delle belle. Carmen Russo ha detto la sua: “Mi sono impegnata e anche se i giudici sono stati un po’ cattivelli so di aver fatto bene”, ha affermato la showgirl. Spera di poter vincere la competizione e chissà che nel suo futuro non possa esserci davvero un ritorno a L’Isola dei Famosi.

Recentemente sono emersi tanti nomi, uno dei più recenti quello di Antonella Mosetti, mai confermato. La partenza è prevista il mese prossimo e le voci sui prossimi protagonisti non sembrano di certo mancare. Vedremo chi volerà per L’Isola dei Famosi e se ci sarà anche Carmen Russo.