Gazzelle ha pensato di lasciare Sanremo 2024: “Stavo per mollare”

Andrea Sanna | 21 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Tanta la paura del palco del Teatro Ariston di Sanremo, che Gazzelle prima di salire su durante la serata delle cover, avrebbe voluto scappare via. A Stasera C’è Cattelan ha confessato: “Stavo per mollare”.

Gazzelle: “Ho pensato di mollare a Sanremo”

Protagonista dell’ultima puntata di Stasera C’è Cattelan, Gazzelle si è raccontato in una lunga intervista. Il cantautore romano, all’anagrafe Flavio Pardini, è stato tra i protagonisti di Sanremo 2024 dove ha partecipato con la canzone Tutto qui. Sebbene apparentemente sia sembrato molto tranquillo, l’artista ha rivelato di avere avuto molta paura prima di salire sul palco del Teatro Ariston.

Nel dettaglio durante la serata delle cover, dove ha condiviso con Fulminacci il brano di Antonello Venditti “Notte prima degli esami“, Gazzelle ha raccontato di essere andato un po’ in crisi. A Stasera C’è Cattelan, ha fatto sapere che un quarto d’ora prima di salire sul palco ha parlato con il suo manager, confidando di voler mollare tutto e scappare via. Nella trasmissione di Alessandro Cattelan l’ha rivelato in chiave comica, anche se dalla sua voce si è percepito comunque del timore:

“Mancavano 15/20 minuti all’esibizione. Non so che è successo, in quel momento mi sento morire, inizia a prendermi male e penso ‘Non posso morire ora’. Nel frattempo c’era Fulminacci, era lì anche lui, terrorizzato di suo per la sua ansia, e vede me che vado in ansia, una situazione orrenda e a un certo punto guardo il mio manager e gli dico ‘No. No. Molla tutto, me ne vado”, ha ammesso Gazzelle.

Nel suo racconto Gazzelle ha raccontato anche che si era pensato a un cambio con Loredana Bertè, che si sarebbe dovuta esibire dopo: “Però non era così facile, quindi vado sul palco, ma mentre entro penso solo ‘Non svenire, non svenire, non svenire'”.

Nonostante la tanta paura Gazzelle e Fulminacci ci hanno regalato delle belle emozioni e hanno concluso la serata con un undicesimo posto. Ma lo sappiamo: il palco del Teatro Ariston fa un certo effetto a tutti coloro che si ritrovano a doverlo calcare per la prima volta!