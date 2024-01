TUTTO QUI canzone Gazzelle Sanremo 2024: testo e significato

Sanremo

Già nella scena musicale da tempo, per lui la gara all’Ariston è la prima volta. Gazzelle porta a Sanremo 2024 la canzone Tutto qui di cui andiamo a scoprire il testo e il suo significato, oltre a tutte le informazioni che riguardano brano e artista.

TUTTO QUI testo della canzone di Gazzelle

Nonostante sia sulla scena musicale da diversi anni, per Gazzelle quella di Sanremo 2024 è la prima volta sul palco dell’Ariston in gara tra i Big. L’emozione è ovviamente tanta, considerando che il Festival per lui è sempre stata una realtà abbastanza lontana.

La canzone che Gazzelle porta a Sanremo 2024 si intitola Tutto qui. E proprio l’artista descrive questo pezzo dicendo che ha un’atmosfera cinematografica e un ritornello “con dei guizzi melodici semplici, che trasportano in un mondo magico”.

A scrivere il pezzo è stato lo stesso Gazzelle che lo ha ambientato a Roma Nord, dipinta come un luogo da cui si può e si vuole scappare, per vivere insieme un minuto (o forse anche tre) di felicità. Vediamo quindi un estratto del testo di Tutto qui:

Addosso al muro col proiettore

Viverlo insieme un minuto anche tre

Scappare per un po’ da Roma Nord

Lo sai che sei matta, lo sono anche io

Hai perso la calma appresso al mio

Cuore che tutte le notti fa

– Ah

Scopriamo adesso anche il significato della canzone Tutto qui.

Significato di Tutto qui

Un brano dolcissimo ambientato a Roma Nord è Tutto qui di Gazzelle, ma qual è il significato di questa cazone di Sanremo 2024? Lo ha spiegato il cantante e si comprende anche leggendo le righe del testo.

“Una canzone d’amore ambigua, aperta e sexy, da ascoltare con gli occhi chiusi per lasciarsi trasportare dal flusso di immagini un po’ surreali”, ha detto l’artista a TV Sorrisi e Canzoni. E ai microfoni Rai ha aggiunto: “La mia canzone parla di tante cose, d’amore perlopiù. Però anche di persone che non ci sono più e di nostalgia per tutta la vita che non ho vissuto”.

Tra l’altro Gazzelle ha anche detto, con una certa ironia, quale sia il luogo migliore per sentire la sua canzone: “In fila davanti a un take-away cinese”.

Le parole di Gazzelle prima di Sanremo 2024

Non era molto propenso a partecipara a Sanremo Gazzelle fino ad oggi, la vedeva come una cosa molto lontana. “Sono allergico alla competizione, fosse per me abolirei la gara e le classifiche”, ha detto a TV Sorrisi e Canzoni. Ma ha ricordato l’esibizione di Lucio Dalla e Pierdavide Carone nel 2012 e ha capito tutto il carisma del Festival.

Per quanto riguarda il suo genere di musica, cioè quella indie, ai micorofoni Rai ha dichiarato: “È musica libera, è un genere di musica che non segue troppi schemi, sincera e che parla con un linguaggio attuale, diretto, però anche poetico”.

E su questa prima esperienza al Festival ha detto: “Salire sul palco di Sanremo sarà penso emozionante, non l’ho mai fatto. Sono salito su tantissimi palchi fino ad ora, quindi penso di avere le spalle larghe. Però è un palco nuovo per me, quindi non so come reagirò. Spero di essere sereno, felice, concentrato e soprattutto in pace”.

Non ci resta che scoprire come sarà accolta la canzone Tutto Qui di Gazzelle a Sanremo 2024.