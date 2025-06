Ieri sera è partito ufficialmente il tour instore di Alessandra Amoroso. Nel corso del firma copie romano ad arrivare a sorpresa è stata BigMama, da tempo legata alla cantante salentina da una bella amicizia.

BigMama sorprende Alessandra Amoroso

Lo scorso anno, come in molti ricorderanno, a dominare l’estate con la hit Mezzo Rotto sono state Alessandra Amoroso e BigMama. Per settimane così le due artiste ci hanno fatto ballare e cantare e tra loro è nata una bellissima e profonda amicizia. Nel mentre questi sono giorni importanti per l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi. Solo alcune ore è infatti partito il tour estivo di Alessandra, che fino ad agosto la porterà in giro in tutta Italia. Ma non è finita qui. Proprio oggi esce il nuovo disco di inediti della Amoroso, Io non sarei, che arriva a tre anni e mezzo dall’ultimo progetto discografico.

L’album contiene 11 tracce, tra cui anche la stessa Mezza Rotto, il singolo sanremese Fino a qui e i recenti brani Cose stupide e Serenata, in collaborazione con Serena Brancale. Proprio in occasione del lancio di questo nuovo disco, la cantante ha deciso di partire anche per un tour instore e solo ieri sera, a Roma, c’è stato il primo firma copie. L’artista salentina ha così incontrato il suo fedele pubblico, quando a un tratto è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato il web stupito.

A presentarsi a sorpresa all’instore romano di Alessandra Amoroso è stata infatti proprio BigMama. Non è mancata naturalmente la reazione stupita della cantante, che a quel punto tra le risate ha affermato: “Sei una cretina. Ma dove stavi? Da dove sei entrata?”. Pronta anche la simpatica battuta di Marianna, che rivolgendosi ad Alessandra, porgendole il disco per un autografo, ha aggiunto: “Se lo puoi dedicare a Marianna, grazie”.

Il video del momento naturalmente ha fatto in breve il giro del web e questa bellissima reunion ha infiammato i social.