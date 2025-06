Stasera, giovedì 12 giugno 2025, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi con Stefano De Martino. Ma cosa è accaduto e quanto hanno vinto al gioco dei pacchi? Andiamo a scoprirlo.

Ecco quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi

Dopo la vittoria di ieri, stasera è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di Affari Tuoi. A fare la sua partita è stato Fabio, della Valle d’Aosta.

Il concorrente è un libero professionista e lavora come perito agrario. Ad accompagnarlo in studio è sua moglie Valentina. Dopo una breve presentazione Fabio ha dato il via alla sua partita, dopo aver pescato il pacco numero 3.

Il gioco per il concorrente della Valle d’Aosta è iniziato nel migliore dei modi, dopo aver beccato il pacco da 200 euro. Poco dopo è stato trovato il primo pacco rosso, quello da 10mila euro. Anche il terzo tiro è stato sfortunato. Fabio ha infatti trovato i 100mila euro.

La fortuna è poi tornata dalla parte del perito agrario, che ha prima trovato il pacco da 20 euro e subito dopo quello contenente la polenta concia. Con il sesto tiro tuttavia si ritorna in zona rossa e a quel punto a essere fatti fuori sono stati i 30mila.

Poco dopo a intervenire per la prima volta è stato il Dottore, che ha offerto al concorrente 34mila euro, che sono stati però rifiutati. Si procede dunque con i tiri. Fabio fa così fuori i 500 euro e i 50mila. Con il terzo tiro il perito agrario trova i 15mila euro.

Ma quanto hanno vinto dunque stasera ad Affarti Tuoi? Tra poco lo scoprirete. Poco dopo il Dottore ha offerto un cambio e così il concorrente della Valle d’Aosta ha accettato, prendendo il pacco numero 14. Fabio ha dunque aperto proprio il pacco numero 3, contenente 1 euro.

Subito dopo sono stati beccati i 100 euro e in seguito Gennarino e in studio non sono mancati i festeggiamenti. Ma non è finita qui.

Quanto ha vinto Fabio stasera?

Dopo le esultanze, il Dottore ha offerto a Fabio e a sua moglie 40mila euro, che sono stati rifiutati. Il perito agrario prosegue la sua partita e becca i 200mila euro. A quel punto il concorrente rifiuta un cambio e subito dopo apre il pacco da 50 euro.

Non tarda ad arrivare la nuova offerta del Dottore, che stavolta propone a Fabio un assegno da 34mila euro, che viene ancora rifiutato. Subito dopo viene aperto l’ennesimo pacco blu, quello contenente i 5 euro.

Fabio rifiuta ancora una volta l’offerta del Dottore, stavolta di 40mila euro, e apre il pacco contenente i 20mila euro. Dopo aver rifiutato per ben due volte il cambio, il concorrente trova sia i 300mila euro che i 75mila euro.

A quel punto Fabio decide di andare alla regione fortunata e scopre che il suo pacco, il numero 14, conteneva 0 euro.

Ma quanto hanno vinto dunque stasera ad Affari Tuoi? Fabio non è riuscito ad indovinare la regione fortunata ed è dunque tornato a casa a mani vuote.