Un incontro artistico senza precedenti dà vita a un singolo dalle sonorità travolgenti pronto a rivoluzionare le classifiche radiofoniche internazionali

Il panorama musicale si accende di nuove vibrazioni grazie a Bio, che per il suo ultimo lavoro ha scelto la collaborazione di RosyD. Il risultato è “Muchacha columbiana“, un brano che promette di portare una ventata di energia e modernità nelle playlist di questo inizio 2026.

Un’esplosione di energia Afrobeat

Disponibile in radio dal 13 gennaio 2026, il singolo si inserisce nel filone dell’Afrobeat, un genere che sta dominando le classifiche mondiali per la sua capacità di far ballare e sognare. Muchacha columbiana non fa eccezione: si presenta come un brano allegro, caratterizzato da un ritmo incalzante e moderno che invita immediatamente al movimento. Il vero punto di forza della traccia è il suo ritornello, studiato per essere immediato e “rimanere in testa” fin dal primo ascolto, rendendolo perfetto sia per l’airplay radiofonico che per i trend social.

Produzione e Distribuzione

Il brano porta la firma di Saverio Ariemma, che ne ha curato sia la scrittura che la produzione artistica, garantendo un suono curato e internazionale. Il progetto è targato jpg record, etichetta che continua a puntare su produzioni fresche e di impatto. La distribuzione è affidata a The Orchard, colosso del settore che assicura a Muchacha columbiana una vetrina globale su tutte le principali piattaforme di streaming e digital store.

“Un brano pieno di energia, con un ritmo che non lascia scampo e un’anima profondamente moderna.”

