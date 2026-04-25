Le Birkenstock Boston sono tornate e si apprestano a essere la calzatura must have della primavera estate 2026. Un tempo erano considerate come le “scarpe da turista” oggi sono a tutti gli effetti un pezzo passe-partout. E se ce lo dice Jennifer Aniston…

Birkenstock Boston, le scarpe da indossare fino a settembre: parola di Jennifer Aniston

In primavera e in estate, soprattutto quando si sta fuori tutto il giorno o c’è tanto da camminare, diventa un dilemma il decidere quali scarpe indossare. L’ideale è trovare qualcosa che non solo sia comodo ma che sia anche trendy e che ci faccia quindi sentire non solo a nostro agio ma anche in linea con le tendenze del momento. Bene, per questa primavera estate 2026 la soluzione ce l’ha data una delle attrici più amate al mondo, ovvero Jennifer Aniston, da sempre considerata anche regina di stile! Per una giornata di relax all’aria aperta, Jennifer ha indossato le iconiche Birkenstock nella versione Boston che, in un attimo, sono diventate la calzatura must have da avere nel proprio armadio!

Le scarpe preferite di Jennifer Aniston sono tornate: il modello più comodo diventa trendy

Le Birkenstock Boston sono tornate, a sfoggiarle, come detto, Jennifer Aniston, per una giornata di relax all’aria aperta. Questa scarpa si differenzia dalle classiche Birkenstock Arizona, che sono completamente aperte. Le Boston invece sono un sandalo semi chiuso, la parte frontale del piede è chiusa, mentre il tallone rimane scoperto. Questa caratteristica le rende perfette per le stagioni calde, potete infatti tranquillamente indossarle da oggi sino a settembre! Vi siete convinte? Andiamo ora a vedere insieme come abbinare queste scarpe, così vi accorgerete di quanto siano versatili e adatte a occasioni diverse.

Birkenstock Boston: come indossare le scarpe amate da Jennifer Aniston

Le Birkenstock Boston sono le scarpe must have della primavera estate 2026. Comode, versatili e anche super trendy, parola di Jennifer Aniston! Ma, come indossarle? La bella attrice statunitense, per un look casual ma chic, ha indossato le sue Birkenstock Boston in pelle scamosciata color grigio talpa abbinate a un paio di jeans morbidi chiari, una canotta bianca e una felpa grigia legata in vita. A completare il look, un cappello a tesa alta e un paio di occhiali da sole. Un outfit semplice ma vincente.

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Come detto in precedenza, con le Birkenstock Boston sono una calzatura super versatile, le potete indossare anche con un vestito lungo, magari bianco, con una minigonna e una felpa iconica, per un look super trendy, ma anche con una semplice t-shirt e un paio di shorts. Insomma, la scelta è ampia!