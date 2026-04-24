Era nell’aria da settimane: lo si intuiva dalle vetrine della Rinascente di Piazza Duomo trasformate in un altare al glamour, dalle due imponenti sculture di décolleté rosse alte quasi quattro metri che svettavano nel cuore di Milano, dalla Design Week che faceva da cornice d’eccezione. E alla fine è arrivata: la serata più chic e scintillante della stagione.

Disney Italia e Rinascente hanno aperto le porte a oltre 2.000 ospiti – distribuiti in quattro cinema milanesi – prima del grande party al settimo piano dell’iconico store. Dal 29 aprile il film sarà nelle sale per tutti, ma quella sera Milano ha vissuto la sua notte speciale.

Un cast da leggenda, vent’anni dopo

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. Quattro nomi, quattro miti. A vent’anni di distanza dalle loro indimenticabili interpretazioni – Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton, Nigel – il quartetto d’oro torna sullo schermo sotto la regia di David Frankel e con la penna affilata di Aline Brosh McKenna.

Al loro fianco una generazione di nuovi divi: Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, Simone Ashley, B.J. Novak. Un film che promette di essere ancora più graffiante, più spietato, più glamour dell’originale. Miranda ha ripreso il suo trono.

La serata: un tripudio di star e champagne

Chi c’era quella sera a Milano poteva girare gli occhi in qualsiasi direzione e incontrare un volto noto. Michelle Hunziker, solare e impeccabile. Roberto Bolle, presenza scenica assoluta. Federica Panicucci, padrona di cerimonia sul palco. E ancora: Simona Ventura, Mara Maionchi, Giulia Salemi, Cecilia Rodriguez, Benedetta Parodi con Fabio Caressa, Luca Zingaretti. Il gotha dello spettacolo, della musica, dello sport e del web, tutto insieme sotto le stelle di Piazza Duomo.

A fare da cornice al lusso ci hanno pensato i partner d’eccezione: Moët & Chandon — lo Champagne del Cinema per antonomasia — ha trasformato ogni calice in un brindisi alla creatività. La cucina stellata di Niko Romito ha regalato un piatto signature d’autore: conchiglioni con crema di asparagi firmati Pasta Garofalo. E il Maître Chocolatier Ernst Knam ha coronato la serata con una torta scenografica a tema che ha lasciato tutti senza parole.

Poi la musica: sul palco si sono esibiti i Clean Bandit, Mia Moretti e i Curly Brother. Un concerto dentro una festa dentro un film: il confine tra realtà e finzione era quella sera deliziosamente sottile.

La redazione di Runway prende vita in Rinascente

Il vero colpo di scena era al piano -1 dell’iconico department store. Dal 14 aprile e fino al 4 maggio, chiunque può immergersi nella redazione di Runway: una passerella rossa conduce tra l’ufficio di Miranda Priestly, il celebre closet e un backdrop immersivo dove ci si può ‘mettere in copertina’. Un hub esperienziale pensato per essere vissuto, fotografato, condiviso.

Nell’area trovano posto anche gli alleati del glamour: L’Oréal Paris con un beauty office aperto al pubblico dove make-up artist offrono touch-up esclusivi; Dyson con il suo corner in edizione limitata ‘Red Velvet & Gold’; Samsung con le vetrine dedicate che mettono in mostra il Galaxy S26 Ultra sulla scrivania di Miranda; e persino Starbucks, con quattro bevande ispirate ai personaggi del film disponibili dal 24 aprile al 22 maggio.

Dal 29 aprile, Miranda torna al cinema per tutti

Il 29 aprile Il Diavolo Veste Prada 2 aprirà ufficialmente le porte nelle sale italiane. Prenotate i biglietti, preparate il vostro outfit più audace -Miranda Priestly non perdona la sciatteria- e lasciatevi travolgere da quello che si annuncia come il film dell’anno.

Scheda Film

Con: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, Simone Ashley, B.J. Novak

Regia: David Frankel | Sceneggiatura: Aline Brosh McKenna | Produzione: Wendy Finerman

Nelle sale italiane dal 29 aprile 2026 | Biglietti: www.thedevilwearsprada.it