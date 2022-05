Perché Blind è assente in puntata

Stasera L’Isola dei Famosi parte subito con una importante notizia che riguarda uno dei naufraghi. Ricordiamo che nelle scorse puntate Blind ha avuto qualche problema fisico a causa di una caduta durante una prova e, a quanto pare, ha ancora qualche altro acciacco. Nei daytime lo stesso cantante si è visto poco e ha confessato di stare meglio ma di non essere al 100% e di essersi sottoposto ad alcune specifiche cure.

A spiegare cosa è accaduto è stato Alvin, che ha spiegato perfettamente il motivo che ha portato Blind a non poter presenziare alla puntata di questa sera. A domandare il perché della sua assenza è stata la conduttrice Ilary Blasi, a cui l’inviato ha risposto nel seguente modo: “Prima di tutto voglio sapere come sta Blind, che in questi giorni so che non è stato tanto bene”.

Così Alvin ha preso la parola e, tranquillizzando tutti, ha rivelato a proposito di Blind: “Due piccoli aggiornamenti per quanto riguarda le ultimissime dall’Honduras. Non potete vedere Blind schierato insieme agli altri naufraghi perché da ieri è nella nostra infermeria. Dovuto a una piccola infezione cutanea. Niente di che e di grave, ma è stata una scelta dei medici e dello staff. Meglio tenerlo lontano dal sole e dall’acqua salata. Non c’è nulla di cui preoccuparsi. L’ho anche incontrato ieri ed era dispiaciuto per non poterci essere”.

Dunque per rivedere Blind a L’Isola dei Famosi abbiamo bisogno ancora di qualche altro giorno, in attesa di ulteriori accertamenti medici.

