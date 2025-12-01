Da oggi, a Roma e nel Lazio, sarà possibile aderire alla domiciliazione bancaria per ottenere il 10% di sconto sul bollo auto. Ecco tutte le informazioni a riguardo.

Lo sconto sul bollo auto

Da oggi, lunedì 1 dicembre 2025, parte il servizio online per la domiciliazione bancaria del bollo auto, grazie al quale sarà possibile ottenere uno sconto del 10%. Ma come fare per ottenerlo? Per aderire basta seguire pochi semplici passi. Gli utenti interessati dovranno semplicemente accedere con Spid, Cie, Cns nella compilazione online della piattaforma dedicata. La domiciliazione deve risultare attiva entro la fine del mese precedente a quello di pagamento. In merito a questa misura, l’assessore al Bilancio, Giancarlo Righini afferma entusiasta:

“Con questa misura perseguiamo un duplice obiettivo: da un lato rendiamo più semplice la vita ai contribuenti, evitando disguidi, dimenticanze e ritardi nei versamenti; dall’altro favoriamo un rapporto più moderno, trasparente ed efficiente tra cittadini e Amministrazione regionale, incoraggiando l’uso di strumenti di pagamento automatici e tracciabili. La domiciliazione rappresenta un’opportunità concreta di risparmio per famiglie e imprese del Lazio, in un momento economico ancora delicato, in cui ogni intervento capace di alleggerire il carico fiscale assume un valore significativo. Il beneficio del 10% è un riconoscimento a quei contribuenti che scelgono di adempiere in modo puntuale e costante ai propri obblighi tributari, contribuendo allo stesso tempo a ridurre i costi amministrativi e a contrastare l’evasione”.

Ma non è finita qui. In merito all’iniziativa per ottenere uno sconto sul bollo auto, l’assessore aggiunge:

“Come Assessorato al Bilancio riteniamo fondamentale coniugare il rigore nella gestione dei conti pubblici con un’attenzione concreta alle esigenze dei cittadini. Questa iniziativa va esattamente in questa direzione e segna un ulteriore passo nel percorso di modernizzazione del sistema tributario regionale che stiamo portando avanti”.

