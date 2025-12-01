Carlo Conti ha appena annunciato i 30 Big di Sanremo 2026, ma per gli scommettitori c’è già un vincitore. Ecco di chi si tratta.

Chi vincerà Sanremo 2026?

Ieri, in diretta al TG1 delle 13:30, Carlo Conti ha finalmente annunciato i 30 Big che compongono il cast del Festival di Sanremo 2026. A salire sul palco del Teatro Ariston saranno alcuni grandi nomi del panorama musicale italiano, da Patty Pravo ad Arisa, e anche diversi protagonisti della nuova generazione, come Samurai Jay e Bambole di Pezza. Tanta è la curiosità di scoprire cosa accadrà a febbraio e senza dubbio non mancheranno le sorprese.

Mentre aspettiamo di ascoltare i brani per la prima volta, in queste ore, a distanza di un solo giorno dall’annuncio di Conti, a intervenire sono stati gli scommettitori, che hanno già decretato il possibile vincitore della prossima edizione del Festival della canzone italiana. Ma chi potrebbe alzare dunque il trofeo? Andiamo a scoprire come si sono espressi i bookmakers di Eurobet e le prime cinque ipotetiche posizioni.

Stando agli scommettitori, al quinto posto ci sarebbero a pari merito Michele Bravi, Luchè, Francesco Renga ed Enrico Nigiotti, quotati a 16.00. A seguire troviamo Chiello, quotato a 13.00. Sul gradino più basso del podo troviamo Levante, quotata a 11.00. Al secondo posto, a pari merito, troviamo Ermal Meta e Arisa, quotati a 9.00. Ma chi potrebbe vincere dunque Sanremo 2026? Per i bookmakers a contendersi il primo posto ci sarebbero Tommaso Paradiso e Fedez con Marco Masini, quotati a 6.00.

Naturalmente però al momento è ancora presto per ipotizzare il possibile vincitore. Attualmente infatti non conosciamo ancora i brani proposti dai Big e nelle settimane a venire tutto potrebbe dunque cambiare. Ma come ci stupiranno gli artisti? Non resta che attendere il prossimo febbraio per scoprirlo.

