Oggi e domani maltempo su gran parte dell’Italia, con allerta gialla per temporali e venti forti in Emilia-Romagna, Toscana e Lazio.

Maltempo in Italia: le previsioni

L’Italia si prepara ad affrontare una perturbazione atlantica che porterà un peggioramento del tempo a partire da oggi, con piogge, temporali e forti raffiche di vento su Liguria e alta Toscana, per poi estendersi al Centro-Nord.

Le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lazio sono state messe in allerta gialla, con rischi di criticità idrogeologiche e idrogeologiche dovute a rovesci intensi e attività elettrica, come si legge su Sky TG24.

LEGGI ANCHE: Attenzione! Scioperi in arrivo, dicembre sarà un mese caldo: trasporti, aerei, traghetti e logistica in crisi

Allerta gialla in tre regioni

Oggi, il maltempo si concentrerà soprattutto su Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, specialmente sulle zone costiere tirreniche e l’Appennino settentrionale.

La Protezione Civile ha attivato l’allerta gialla, evidenziando il rischio di forti temporali, con frequenti raffiche di vento e rovesci intensi.

I fenomeni potrebbero causare disagi e problematiche locali, quindi è consigliato prestare attenzione, soprattutto in aree più colpite dalle precipitazioni.

Maltempo, le previsioni meteo per domani 2 dicembre

Per domani 2 dicembre, la situazione migliorerà al Nord, con tempo asciutto ma cielo coperto.

In Liguria e al Nordest sono previste schiarite, mentre al Centro l’unica area a rischio piogge sarà la Toscana, con alcuni rovesci anche in Abruzzo e Molise.

Al Sud, il maltempo interesserà principalmente la Campania, la Puglia e localmente la Basilicata, con schiarite altrove.

Il maltempo è previsto anche per la giornata di mercoledì?

Il meteo per mercoledì

Mercoledì, il tempo al Nord si manterrà molto nuvoloso con qualche possibile rovescio sul Piemonte occidentale. Al Centro, la giornata sarà caratterizzata da tempo asciutto con cieli nuvolosi.

Al Sud, qualche pioggia è prevista solo sulla Sardegna, specie nelle zone occidentali. Le temperature si manterranno relativamente stabili, ma è prevista una sensibile diminuzione del vento.

Quindi oggi e domani saranno giornate molto instabili a causa del maltempo per gran parte dell’Italia. Se abitate in Emilia-Romagna, Toscana o Lazio, ricordate di monitorare costantemente le previsioni e seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile.

CREDITI FOTO: Stefano De Grandis / IPA

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.