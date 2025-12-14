Durate il concerto all’Accor Stadium di Sydney, un ballerino di Lady Gaga è caduto dal palco. La pop star a quel punto ha prontamente fermato lo show.

Cosa è accaduto al concerto di Lady Gaga

Prosegue il tour mondiale di Lady Gaga. Attualmente il The Mayhem Ball Tour della pop star americana sta girando l’Australia e solo nelle ultime ore ha fatto tappa a Sidney. Ancora una volta dunque la cantante, che lo scorso ottobre è arrivata anche a Milano per due concerti evento che hanno registrando il sold out, sta regalando al suo pubblico uno spettacolo di altissimo livello, che sera dopo sera lascia a bocca aperta tutti i fan, e non solo. La tournée nel mentre continuerà fino a primavera inoltrata e nei primi mesi del nuovo anno toccherà l’Asia e in seguito farà ritorno in Nord America.

In attesa di scoprire cosa succederà, ieri sera, proprio durante la seconda e ultima data all’Accor Stadium di Sydney è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Uno dei ballerini, durante la performance sulle note di Garden of Eden, è scivolato ed è caduto dal palco, a causa del pavimento bagnato.

A quel punto Lady Gaga, sinceramente preoccupata e spaventata, ha prontamente fermato il concerto, per assicurarsi che Michael Dameski stesse bene e non avesse riportato danni. Pronto anche l’intervento dello staff, che ha aiutato il ballerino. Per fortuna però il danzatore non si è fatto male e poco dopo è tornato sul palco. Il concerto a quel punto è proseguito senza intoppi e naturalmente non sono mancate le emozioni.

Lady Gaga pauses ‘Mayhem Ball’ show mid-performance in Sydney after one of her dancers slips off the stage due to the rain. pic.twitter.com/jtrzY15KdN — Pop Crave (@PopCrave) December 14, 2025

Nel mentre adesso Gaga si fermerà per un circa un mese, prima di tornare in tour. Ma come ci stupirà nelle prossime settimane la cantante? Non resta che attendere per scoprirlo.

