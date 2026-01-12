Ecco come ottenere il bonus bollette 2026 e chi ne ha diritto. Tutte le informazioni per ricevere l’aiuto economico.

Come ottenere il bonus bollette 2026

Arriva il bonus bollette 2026, destinato a coloro che si trovano in condizioni economiche difficili o in situazioni di disagio fisico. Gli aiuti economici faranno dunque fronte alle utenze di luce, gas e acqua e solo nelle ultime ore l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) ha definito gli importi per quest’anno. Ma come ottenere dunque i bonus social? Andiamo a scoprirlo.

Per riuscire ad avere il sostegno economico, le famiglie in difficoltà dovranno rispettare una serie di requisiti, partendo dall’Isee. Potranno ottenere infatti il bonus i nuclei familiari con massimo 3 figli a carico, con Isee inferiore ai 9.350 euro. Le famiglie con almeno 4 figli a carico dovranno avere un Isee inferiore a 20 mila euro.

Chi rispetta determinati requisiti, può ottenere il bonus bollette 2026 presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e un’attestazione Isee valida. Ma quanto valgono invece gli aiuti economici? Per quanto riguarda il bonus elettrico, lo sconto vale 146 euro nei nuclei fino a 2 componenti. I nuclei fino a 4 componenti riceveranno invece uno sconto di 186,15 euro. Infine, i nuclei che superano le 4 persone riceveranno uno sconto di 204,40.

Discorso diverso per quanto riguarda il bonus gas, che tiene conto di diversi fattori, come la dimensione della famiglia e la zona climatica in cui è situata la fornitura. Sia nella zona A che nella zona B, lo sconto è di 39,16 euro per le famiglie fino a 4 componenti. Nelle famiglie più numerose può invece salire fino a 106,20 euro.

CREDITI FOTO: Alessandro Cimma / IPA

