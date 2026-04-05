Nel contesto contemporaneo, segnato da ritmi sempre più accelerati e da una costante esposizione a stimoli digitali, emerge il bisogno di strumenti capaci di favorire pause e maggiore consapevolezza personale. In questo scenario si inserisce il tema della borsa con battito cardiaco, un’idea innovativa sviluppata dallo studio creativo Konel e presentata in occasione della Milano Design Week 2026. Non si tratta di un semplice accessorio, ma di un oggetto che integra tecnologia e design con l’obiettivo di accompagnare il soggetto verso un’esperienza più calma e centrata, mettendo al centro il rapporto tra corpo, emozioni e percezione del tempo.

Vivere tra ritmi frenetici: la Pulse Pack come incontro tra design e benessere

Il presente è dominato da una successione continua di stimoli, impegni e urgenze che rendono la quotidianità sempre più intensa e difficilmente gestibile. Le persone si trovano immerse in un flusso costante di informazioni e richieste che alimentano uno stato di attenzione permanente. In questo scenario, la difficoltà non è solo organizzare il tempo, ma riuscire a ritagliarsi momenti di reale pausa.

In risposta a questa esigenza nasce Konel, uno studio creativo che opera tra Giappone, New York e Milano, con l’obiettivo di esplorare nuove forme di interazione tra tecnologia, corpo e percezione. Tra i suoi progetti più innovativi si colloca la Pulse Pack, una borsa indossabile dal design minimal e contemporaneo, realizzata con materiali trasparenti e una struttura gonfiabile dalle linee morbide. L’oggetto si presenta come un accessorio funzionale, ma al tempo stesso come un’esperienza progettata per stimolare una maggiore consapevolezza di sé. Non è solo estetica: è un esempio di come il design possa diventare uno strumento capace di influenzare lo stato emotivo e il modo in cui viviamo il quotidiano.

Borsa con battito cardiaco: un’esperienza immersiva alla Milano Design Week 2026

L’aspetto più distintivo della Pulse Pack risiede nella sua capacità di interagire con il corpo umano. Grazie a un sensore integrato posizionato nella fascia che entra in contatto con il palmo della mano, la borsa rileva il battito cardiaco di chi la indossa. Una volta acquisito il segnale, il dispositivo inizia a pulsare seguendo un ritmo ridotto, circa la metà della frequenza rilevata. Questo processo genera una sorta di sincronizzazione tra persona e oggetto, che induce naturalmente a rallentare il respiro e i movimenti. In questo modo, l’accessorio diventa una guida silenziosa che favorisce uno stato di maggiore calma, trasformando un gesto quotidiano in un momento di ascolto interiore.

La presentazione ufficiale della Pulse Pack avverrà in occasione della Milano Design Week 2026, uno degli appuntamenti internazionali più importanti dedicati al design contemporaneo, che si svolge nella città di Milano dal 20 al 26 aprile 2026. Durante l’evento, il pubblico potrà sperimentare direttamente il prototipo, vivendo un’esperienza immersiva che mette in relazione corpo, tecnologia e percezione del tempo. In particolare, i visitatori saranno coinvolti in attività di prova che permetteranno di osservare in prima persona gli effetti della sincronizzazione tra battito cardiaco e ritmo della borsa.

Borsa con battito cardiaco: un progetto che ribalta il ruolo della tecnologia

La Pulse Pack nasce anche come una forma di “atto di ribellione” nei confronti della vita contemporanea, che spesso ci costringe a reagire rapidamente e senza sosta agli stimoli esterni. In questo caso, la tecnologia non viene utilizzata per accelerare i processi, ma per rallentarli e riportare l’attenzione verso l’interno. Come descritto, l’obiettivo è quello di favorire una connessione più profonda con il proprio ritmo naturale, aiutando a recuperare equilibrio e serenità. In questa prospettiva, il progetto si inserisce in una visione più ampia legata a concetti come la Good Singularity, che propone un’integrazione armoniosa tra innovazione tecnologica e benessere umano, mostrando come gli oggetti possano diventare strumenti capaci di migliorare la qualità dell’esperienza quotidiana.