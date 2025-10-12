Ecco il botta e risposta oggi ad Amici 25 tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli

Nella puntata di Amici 25 del 12 ottobre 2025, botta e risposta pungente tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli: “Le mie canzoni da te in radio non le passate mai!”.

Il botta e risposta tra Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio

Nella registrazione della puntata di Amici 25, in onda oggi domenica 12 ottobre 2025, il clima si è scaldato, con ironia, grazie a un vivace scambio di battute tra Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio.

LEGGI ANCHE: Quattro allievi di Amici 25 finiscono in sfida e rischiano l’eliminazione, ecco chi sono

Il celebre cantautore napoletano era presente in studio come giudice speciale per la gara di canto, dove ha espresso giudizi ed elogiato in particolare Valentina e Flavia per le loro performance. Ma tra un’esibizione e l’altra ha colto l’occasione per togliersi un piccolo sassolino dalla scarpa. Rivolgendosi ad Anna Pettinelli, nota speaker radiofonica, ha lanciato una stoccata: “È da anni che nella tua radio non passano più le mie canzoni. No? Lasciamo perdere va…”.

Una frecciatina che ha colto tutti di sorpresa e che ha acceso un breve botta e risposta tra i due. La Pettinelli, inizialmente spiazzata, ha risposto con ironia, senza però rinunciare a difendere la linea editoriale della radio.

Per stemperare il momento, Gigi D’Alessio ha invitato Anna Pettinelli a cantare con lui. Il brano scelto? La celebre “Let it be” dei Beatles. Una performance che per quanto si sia vista in registrazione non è stata mandata in onda ed è stata tagliata. E proprio alla fine della loro inedita esibizione, Gigi D’Alessio con una battuta avrebbe poi aggiunto: “Devo votare o posso denunciare?”.

Il momento, però, come detto, non lo abbiamo visto e il tutto si è limitato, tra le risate, al botta e risposta tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli che poi si sono abbracciati.