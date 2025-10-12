Nel pomeridiano di oggi ad Amici 25 Flavia ha conquistato tutti con la sua esibizione. La giuria, che le aveva dato i tre sì al suo ingresso si è complimentata. Gigi D’Alessio, giudice della puntata, l’ha elogiata. Lei ha ammesso con emozione di essere una fan del noto cantautore napoletano.

Flavia conquista tutti ad Amici 25

Che pomeriggio oggi ad Amici 25. Il talent show condotto da Maria De Filippi, reduce dall’ennesimo successo di Tú sí que vales, è tornato a tenerci compagnia durante questa domenica. Tra gli allievi a spiccare Valentina, ma non solo. In particolare per Flavia è stata una giornata davvero magica. Non solo per il primo posto ottenuto in classifica (qui per scoprirla).

La cantante ha regalato al pubblico di Amici 25 una delle performance più intense di questa edizione in corso. La giovane cantante si è esibita con una personalissima versione del brano “Il diario degli errori” di Michele Bravi, dimostrando maturità artistica, nonostante la giovane età, e sensibilità vocale.

L’esibizione ha lasciato tutti a bocca aperta, dagli insegnanti al pubblico. Ma anche il giudice esterno di oggi, parliamo di Gigi D’Alessio, non ha nascosto il suo entusiasmo: “Forse sei tu che devi giudicare me…Sei stata pazzesca”, ha dichiarato con convinzione.

Flavia, visibilmente commossa dalle parole del cantautore, ha colto l’occasione per rivelare qualcosa di molto personale: “Sono una sua grande fan”, ha confessato con un sorriso emozionato, trovando una battuta da parte del giudice: “Sei anche molto intelligente”, ha detto scherzoso.

L’unica piccola osservazione è arrivata dalla prof di canto di Amici 25, Anna Pettinelli. L’insegnante nonostante abbia fatto una piccola critica, ha però comunque elogiato l’esibizione con un voto altissimo: “Ti do 9 e mezzo. Il 10 sarebbe arrivato se fosse stata impeccabile fino alla fine”.

Un piccolo dettaglio che non ha però oscurato la brillante performance di Flavia ad Amici 25. L’allieva dopo la sfida in settimana continua a crescere e a conquistare pubblico e giuria con il suo stile unico e la sua bella voce.