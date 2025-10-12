Valentina ha cantato “Brividi” ad Amici 25 iniziando con una parte a cappella, creando un momento magico. Gigi D’Alessio l’ha elogiata complimentandosi con lei per questa bellissima performance. Rudy Zerbi le ha dato il primo 10 dell’anno.

L’esibizione di Valentina ad Amici 25

Sfide, emozioni e discussioni. C’è stato davvero tutto in questa puntata di oggi. Non solo Flavia e Penelope. A colpire tutti in questo pomeriggio anche Valentina. Ad Amici 25 la cantante ha letteralmente incantato tutti con la sua interpretazione del brano “Brividi” di Mahmood e Blanco, che ha trionfato a Sanremo peraltro.

la migliore della puntata mi dispiace per gli altri #amici25 pic.twitter.com/6rD57IC2hd — paolo (@Paoliciousss) October 12, 2025

La giovane cantante di Amici 25 ha deciso di aprire l’esibizione con una parte a cappella, creando subito un’atmosfera intensa e coinvolgente La scelta ha sorpreso anche Gigi D’Alessio, giudice della puntata. Il cantautore, spiazzato, le ha chiesto: “Ma avevi la base?”. Valentina ha risposto con un sorriso e un semplice: “Sì”.

Ma ciò che ha fatto la differenza è stata la magia che è riuscita a creare in pochi minuti ad Amici 25 la cantante. Il pubblico e i giudici sono rimasti completamente catturati dalla sua voce. Gigi ha commentato elogiando il lavoro svolto dall’allieva: “Sembrava che in studio ci fossi solo tu”.

Ma il momento clou è arrivato con il giudizio di Rudy Zerbi, notoriamente molto severo: “Ti do il primo 10 della stagione”.

Un riconoscimento importante, che premia non solo la tecnica, ma anche la capacità di Valentina di trasmettere emozioni profonde con la sua interpretazione. Un momento che difficilmente verrà dall’allieva di Amici 25, così come dai fan della trasmissione.

La sua performance è stata davvero notevole ed è diventata virale in rete in pochissimi minuti. Valentina ad Amici 25 ha dimostrato di essere una delle voci più interessanti e belle di questa edizione. Con questa esibizione ha messo un punto esclamativo sul suo percorso nella scuola!