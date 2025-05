Impegnata sia con la carriera da solista che con la sorella Chiara, Paola Iezzi è un’artista molto amata e apprezzata da tutti. Ma cosa sappiamo sul suo conto? Qual è la sua età? Ha un fidanzato o ex marito? Si può seguire su Instagram? A tutte queste domande abbiamo delle risposte, che vi riporteremo qui a seguire…

Chi è Paola Iezzi

Nome e Cognome: Paola Iezzi

Data di nascita: 30 marzo 1974

Luogo di nascita: Milano

Età: 51 anni

Altezza: 1 metro e 67 centimetri

Peso: 55 kg

Segno zodiacale: Ariete

Professione: cantautrice, musicista, disk jockey e produttrice discografica

Fidanzato: Paola è fidanzata con Paolo Santambrogio

Tatuaggi: Paola ha alcuni tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @paolaiezzireal

Paola Iezzi età, altezza e biografia

Come per ogni articolo, diamo inizialmente spazio alla biografia. Chi è Paola Iezzi e quanti anni ha?



Quanti anni hanno Paola e Chiara? Come detto Paola ha 51 anni, mentre sua sorella Chiara ne ha 51.

Per quanto riguarda il percorso scolastico di Paola abbiamo una curiosità! Qualcuno si chiede chi era il suo professore di italiano, latino e greco di Paola Iezzi durante il periodo del Liceo. Ebbene il suo insegnante era Roberto Vecchioni!

Vita privata

Informazioni le abbiamo anche a proposito della vita privata. Paola Iezzi ha un fidanzato o marito e dei figli? Chi è sua figlia?

Dal 2007 Paola Iezzi è impegnata con Paolo Santambrogio, un fotografo di moda e regista di tanti video musicali. Si sono ufficialmente fidanzati nel 2014, ma non hanno annunciato la data di matrimonio.

E no, la coppia non ha figli.

Dove seguire Paola Iezzi: Instagram e social

Facebook, Threads, Instagram e Twitter sono i social dov’è possibile seguire Paola Iezzi, compreso TikTok. Su tutte queste piattaforme la cantante condivide tutto quello che la riguarda nello specifico.

Ci sono contenuti legati al suo lavoro tra musica e televisione, ma anche momenti di vita privata.

Carriera

Simbolo degli Anni 90 e primi anni 2000, tornata di moda insieme a sua sorella Chiara anche negli anni più recenti, Paola Iezzi ha una carriera che la vede come cantautrice, disk jockey e produttrice discografica.

Fin da piccola con Chiara si è avvicinata alla musica che l’ha portata a diventare pian piano, sia in solitaria che in duo, a essere un’artista molto apprezzata.

Ad accorgersi di loro per primo è stato Claudio Cecchetto, che le scelse nel 1995 come coriste degli 883. Da lì in poi è successo di tutto e il Festival di Sanremo con Amici come prima che ha coronato il loro sogno. Poi il grande successo grazie a diversi brani, ancora oggi attualissimi e molto suonati, fino alla rottura del duo.

Per un bel po’ di tempo, sia per motivi lavorativi che personali, Paola Iezzi e sua sorella Chiara sono state lontane, fino a che non hanno annunciato la reunion storica, che le ha portate a ritrovarsi sul palco di colleghi e amici come Jovanotti e Max Pezzali, fino a Sanremo nel 2023 con Furore.

Da lì per Paola si sono aperte delle strade che l’hanno vista in qualità di giudice a Drag Race Italia, co-conduttrice con Chiara a Prima Festival, fino a X Factor nel 2024.

Album e canzoni

Nel corso della sua carriera Paola Iezzi ha pubblicato ovviamente album e canzoni che l’hanno vista lavorare da solista o insieme a sua sorella, Chiara.

Tra le canzoni più famose pensiamo a brani del passato come Amici come prima; Festival o Vamos a bailar, per passare a brani più recenti come Furore, Mare Caos o Festa Totale.

The Queens e Club astronave tra gli ultimi singoli del 2024 e 2025.

Film e videoclip

In carriera Paola Iezzi è stata protagonista anche di alcuni film, così come sketch televisivi ma anche sitcom e serie TV. Nel dettaglio citiamo Sensualità a corte (2008); I soliti idioti (2010); Ti amo troppo per dirtelo (2014) – Cameo; Untraditional (2016, 2018).

Se invece vogliamo soffermarci sui videoclip musicali non possiamo non citare Gente di Laura Pausini, Favola di Eros Ramazzotti, diversi successi degli 883, da Musica a Una canzone d’amore (solo per citarne alcuni), per passare a Gianni Morandi con Corre più di noi. Poi Il pretesto di Peppi Nocera e Le ragazze di Porta Venezia – The Manifesto di Myss Keta

Ha lavorato anche a Rai Radio 2, ma anche a teatro e si è occupata anche della fotografia del libro del DVD di Amiche per l’Abruzzo (2010), concerto benefico per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto organizzato da Laura Pausini con l’aiuto di Elisa, Giorgia, Fiorella Mannoia e Gianna Nannini e la presenza di tante artiste della musica italiana.

Infine ricordiamo anche che ha scritto un libro Sisters, la nostra storia incredibile e ricevuto diversi riconoscimenti.

Programmi TV

In tutti questi anni Paola Iezzi l’abbiamo vista presente in numerosi trasmissioni televisive, non ultima proprio X Factor 2024, dove riveste il ruolo di giudice. Ma vediamo tutti gli altri o quantomeno quelli principali.

I migliori anni

Nel 2013 Paola Iezzi è stata cantante concorrente del segmento Canzonissima nel programma di Carlo Conti, I migliori anni.

Nord, Sud, Ovest, Est – Tormentoni on the road

Il primo ruolo da conduttrice per Paola Iezzi è arrivato con Nord, Sud, Ovest, Est – Tormentoni on the road insieme all’ex collega Max Pezzali e al rapper Jake La Furia.

Quelli che il calcio

Tra il 2013 e 2014 ha svolto diversi ruoli anche all’interno della trasmissione Quelli che il calcio. È stata infatti ospite ricorrente, deejay, cantante e infine inviata.

Vite da copertina

Per quattro puntate Paola Iezzi è stata anche esperta musicale nel programma Vite da copertina, trasmissione di TV8. L’anno è il 2020.

Drag Race Italia

Nel 2022 e 2023 è stata giudice del programma di Real Time e Paramount +, Drag Race Italia.

Sanremo

Dopo avervi già partecipato in passato, Paola e Chiara Iezzi sono state protagoniste del Festival di Sanremo 2023 di Amadeus. Hanno portato al successo il singolo Furore.

Prima Festival

Per il suo ultimo Festival di Sanremo, Amadeus nel 2024 ha scelto proprio Paola e Chiara per aprire le serate con la conduzione di Prima Festival. Con loro presenti anche i giovani volti del web, Daniele Cabras e Mattia Stanga.

Paola Iezzi a X Factor

Una nuova avventura televisiva per Paola Iezzi nelle vesti di giudice! La cantante infatti nel 2024 è stata fortemente voluta per ricoprire il ruolo di giudice della nuova edizione di X Factor, in onda su Sky Uno.

Al suo fianco in giuria Achille Lauro, Jake La Furia e Manuel Agnelli. Sapete chi conduce X Factor? A condurre la trasmissione è Giorgia!