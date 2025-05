È una delle imitatrici più amate e con il personaggio di Annalisa ha conquistato tutti. Scopriamo chi è Brenda Lodigiani, tra età, vita privata, carriera artistica e Instagram dove poterla seguire.

Chi è Brenda Lodigiani

Nome e Cognome: Brenda Lodigiani

Data di nascita: 30 dicembre 1987

Luogo di nascita: Sant’Angelo Lodigiano (Miliano)

Età: 37 anni

Altezza: 1 metro e 65 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: attrice, imitatrice, conduttrice televisiva e radiofonica

Fidanzato: Brenda è fidanzata con Federico Teoldi

Figli: Brenda ha due figli

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @brenda_lodigiani

Profilo TikTok: @brenda_lodigiani

Brenda Lodigiani età, altezza e biografia

Attrice, imitatrice e conduttrice, chi è Brenda Lodigiani? Quali sono le sue origini? Nata a Sant’Angelo Lodigiano in provincia di Milano il 30 dicembre 1987 sotto il segno del Capricorno, Brenda ha 37 anni.

Quanto è alta Brenda Lodigiani? L’attrice è alta 1 metro e 65 centimetri. Non conosciamo il peso.

Come vedremo da sempre è stata amante della danza e pian piano si è fatta largo nel mondo dello spettacolo proprio grazie a questa arte, per poi abbracciare anche la recitazione e conduzione.

Vita privata

Non si conosce troppo della vita privata di Brenda Lodigiani. Da quel poco che è emerso era molto legata a suo padre.

Ha un fidanzato? Sappiamo che durante l’MTV on the road è stata fidanzata con un ragazzo conosciuto lì.

Chi è il compagno di Brenda Lodigiani oggi e quanti figli ha? È fidanzata o sposata? Da anni oramai Brenda è legata sentimentalmente a Federico Teoldi, direttore della fotografia milanese. A novembre del 2017, hanno coronato il sogno di diventare genitori di una bambina di nome Olivia. Nel 2020 la nascita del secondo figlio.

Tra le altre curiosità sappiamo che è amante degli animali e ha un pastore tedesco di nome Meg.

Dove seguire Brenda Lodigiani: Instagram e social

Chi volesse può sempre seguire Brenda Lodigiani sui principali social, da Facebook a Instagram per passare a TikTok. Qui a emergere particolarmente sono le sue imitazioni.

Carriera

Cosa ha fatto Brenda Lodigiani? Vi starete domandando. Da sempre la Lodigiani è stata amante della danza e fin da piccola ha studiato classico e modern jazz, senza dimenticare gli studi scolastici.

La sua carriera televisiva è nata proprio come ballerina nel programma Central Station su Comedy Central. Poi è diventata conduttrice di Disney Channel. Questo è stato il trampolino di lancio che le ha spalancato le porte in diverse trasmissioni Rai, Sky e così via. Ma anche nel cinema, in teatro e radio.

Quali personaggi interpreta Brenda Lodigiani nel Gialappa Show? Tante sono le imitazioni portate in TV in questi anni da Brenda: da Patrizia De Blanck ad Annalisa, ma anche Diletta Leotta e Chiara Ferragni.

Non dimentichiamo che ha scritto anche il suo primo romanzo, Accendi il mio fuoco.

Film e programmi con Brenda Lodigiani

Nel corso della sua carriera d’attrice Brenda Lodigiani ha recitato in diversi film: Un fidanzato per mia moglie nel 2014, poi due anni più tardi in Italiano medio. A seguire nel 2016 in Riso, amore e fantasia. Poi nel 2018 in Si muore tutti democristiani e infine nel 2021 con Mollo tutto e apro un chiringuito.

Per chi non lo sapesse Brenda Lodigiani ha avuto modo di realizzare anche diverse commedie a teatro, dove ha recitato. Quindi non solo cinema e TV per lei. Uno degli altri ‘amori’ è radio. Qui ha condotto Traffic su Radio Rai2 nel 2010 e del podcast Dungeons & Deejay nel 2022 e 2023.

Tanti sono anche i programmi TV, che vi segnaliamo qui: Disney 365 (2005-2008); Quelli dell’intervallo (2007); Scorie (2008-2009); La villa Di Lato (2009); Total Request Live On the Road (2010); L’almanacco del Gene Gnocco (2010); Coca Cola Lip Dub @ MTV (2011); Via Massena 2 (2011); Red Bull Flugtag (2011-2012); Bye bye Cinderella (2013); Glob (2013-2014) e Shot time (2014).

E ancora: Fuoriclasse 3 (2015); Alex & Co. (2015); Rai dire Niùs (2017); Love Snack (2018); Nudi per la vita (2022) concorrente; Alessandro Borghese – Celebrity Chef (2022) – concorrente; F*ga! Dipendenze croniche di massa (2023) comica.

Altri li approfondiamo qui sotto…

Quelli che il calcio

Negli anni 2010, 2016 e dal 2018 al 2021 Brenda Lodigiani è stata presente nel cast di Quelli che il calcio.

Xtra Factor

Nel lontano 2011/2012 Brenda Lodigiani ha avuto modo di condurre Xtra Factor.

Camera Cafè

Su Rai 2 l’abbiamo vista presente anche nel programma (amatissimo dal pubblico) Camera Cafè.

Mai Dire Talk

Tra il 2018 e il 2019 Brenda è stata grande protagonista di Mai Dire Talk come comica.

Lol

Per la terza edizione di Lol – Chi ride è fuori Brenda Lodigiani ha deciso di mettersi in gioco, classificandosi poi quinta.

Brenda Lodigiani al GialappaShow

Nel 2023 il personaggio di Brenda Lodigiani è esploso definitivamente grazie alla sua presenza fissa nel cast del GialappaShow. L’imitatrice ci ha regalato delle parodie straordinarie e quella divertentissima su Annalisa è diventata ormai celebre e virale sui social.

Celebrity Hunted

Nel 2023 Brenda Lodigiani è protagonista di Celebrity Hunted.