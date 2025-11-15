Tra emozione e lacrime, la coppia annuncia la gravidanza e racconta il percorso fino alla gioia della dolce attesa

Complici, felici e visibilmente emozionati, Briga e Arianna Montefiori sono tornati a Verissimo per condividere una delle notizie più importanti della loro vita: presto diventeranno genitori. La coppia ha svelato in diretta il sesso della loro bambina in arrivo e ha raccontato il percorso che li ha portati fino a questo momento, tra gioie e momenti difficili.

La rivelazione della gravidanza

“Avrebbero dovuto essere due gemelli”, ha confidato Arianna con la voce rotta dall’emozione, raccontando che inizialmente la gravidanza era gemellare, ma uno dei feti si è naturalmente assorbito. Dopo anni di tentativi, la coppia ha deciso di fare alcune analisi: “Ci siamo fatti dare un piccolo aiuto e ora eccoci qua”, ha spiegato l’attrice. Briga ha aggiunto: “Queste cose possono mettere alla prova un rapporto, ma il nostro è forte e ci sosteniamo a vicenda”.

Il momento della scoperta

Silvia Toffanin ha chiesto ad Arianna come avesse comunicato a Briga la notizia. L’attrice ha raccontato che per una settimana ha tenuto segreta la gravidanza, facendo da sola i test in bagno. Dopo aver confermato la positività con la Beta, ha deciso di rivelarlo al marito in modo originale: al termine di un concerto a Roma, gli ha consegnato una busta dicendo che era un regalo… e all’interno c’era il test positivo. La reazione di Briga è stata immediata: lacrime di gioia e un abbraccio pieno d’emozione.

A cura di Alba Cosentino

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X

