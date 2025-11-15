Gli ex protagonisti di Uomini e Donne raccontano a Silvia Toffanin come si sono ritrovati… e perché oggi stanno bene…

Gli ex protagonisti di Uomini e Donne raccontano a Silvia Toffanin come si sono ritrovati… e perché oggi stanno bene così

A Verissimo è andata in scena una storia che profuma di seconde possibilità.

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, volti molto amati del Trono classico di Uomini e Donne, sono tornati davanti alle telecamere per condividere il loro nuovo percorso di coppia. Un amore nato quasi per caso, quando nessuno dei due se l’aspettava più.

Il riavvicinamento inatteso

Il loro nuovo inizio è partito da un incontro casuale in un locale, proprio nel momento in cui entrambi avevano chiuso le rispettive relazioni nate nel programma. C’è chi ha sempre sospettato che tra i due non ci fosse mai stata una vera distanza, ma loro chiariscono con il sorriso.

Martina ricorda quell’abbraccio come un tuffo al passato:

“Quando l’ho salutato mi sono sentita di nuovo una ragazzina”.

Gianmarco, dal canto suo, ha capito immediatamente che tra loro c’era ancora qualcosa rimasto in sospeso, qualcosa che meritava una possibilità.

Lo sguardo al passato… senza rimpianti

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, non poteva mancare un riferimento alle scelte fatte nel programma. Martina, infatti, aveva inizialmente scelto Ciro:

“Ho seguito le emozioni del momento. Non rinnego nulla”.

Gianmarco ha poi vissuto il suo percorso da tronista, una fase di riscatto ma anche di confusione:

“Mi sentivo fuori posto”, ha ammesso.

Eppure oggi, dopo aver fatto chiarezza su se stessi e sul loro passato, i due sono riusciti a ritrovarsi con una nuova consapevolezza.

Un amore senza fretta

Ora vivono la relazione con serenità e senza ansia di bruciare le tappe. L’idea della convivenza? Bella, ma non immediata. Preferiscono godersi il momento.

Gianmarco ha raccontato ciò che più apprezza di Martina:

“È forte, spontanea, dice sempre quello che pensa. È umile, anche quando sembra un po’ saccente… ma il punto è che con lei sto bene”.

Parole che Martina ricambia, confermando che accanto a lui ha ritrovato una tranquillità preziosa, che le mancava.

Un percorso nuovo, sincero e senza forzature: forse è proprio questa la formula che, stavolta, li farà davvero restare insieme.

A cura di Alba Cosentino

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X

