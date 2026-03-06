Il calciatore Alvaro Morata celebra il compleanno dell’influencer Alice Campello confermando il ritorno della serenità familiare

Il legame tra Alvaro Morata e Alice Campello continua a far sognare i fan, specialmente in occasione del trentunesimo compleanno dell’imprenditrice veneziana. Il capitano della nazionale spagnola ha scelto Instagram per rendere omaggio alla madre dei suoi figli, condividendo un pensiero semplice ma significativo che sancisce, ancora una volta, la ritrovata armonia di coppia. “Goditi la tua giornata”, ha scritto il calciatore del Milan, rilanciando lo scatto in cui Alice salutava i suoi trent’anni.

Un amore nato sotto i riflettori e cresciuto con la famiglia

La storia tra il bomber e l’influencer ha radici profonde, iniziata nel 2016 e culminata nel celebre matrimonio a Venezia l’anno successivo. In pochi anni la famiglia si è allargata con l’arrivo dei gemelli Alessandro e Leonardo, seguiti da Edoardo e dalla piccola Bella. Una crescita rapidissima che ha portato grandi gioie ma anche sfide emotive intense, vissute sempre sotto l’occhio attento dei media e dei social network.

Il superamento della crisi e il valore della salute mentale

Nonostante l’annuncio della separazione nell’estate del 2024, i due hanno dimostrato che l’amore può vincere anche i momenti di buio profondo. Come ammesso dalla stessa Campello, la rottura non era dovuta a mancanze di sentimento, quanto a una gestione immatura di pressioni esterne e fragilità personali, tra cui la depressione. Oggi, quel periodo appare superato: la scelta di riprovarci e di sostenersi a vicenda descrive una coppia più consapevole, capace di trasformare la vulnerabilità in un nuovo punto di partenza.

