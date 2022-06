In questi giorni Britney Spears ha finalmente vissuto un momento particolarmente felice quando è convolata a nozze con il compagno Sam Asghari. Alle nozze, però, dopo tutto quello che è accaduto per quanto riguarda la conservatorship, non sono state invitate né la madre Lynne né la sorella Jamie Lynn. Entrambe, però, hanno fatto sentire la loro presenza tramite i social.

Jamie Lynn ha messo un like a una foto pubblicata sul profilo Instagram di Britney, come riporta anche Pop Crave. Qui, infatti, vediamo la sposa con diverse celebrità sue amiche. Stiamo parlando di Selena Gomez, Paris Hilton e Madonna. Lynne, invece, ha scritto un commento che recita: “Sembri davvero raggiante e così felice! Il tuo matrimonio è il matrimonio dei sogni! E averlo fatto a casa tua lo rende molto emozionante e speciale! Sono felicissima per te! Ti voglio bene!“.

Fatto sta che quello del suo matrimonio è stato un giorno felice, arrivato a distanza di qualche settimana dalla tragedia che l’ha colpita. Britney Spears, infatti, aveva annunciato di aver perso il bambino che stava aspettando:

È con nostra più profonda tristezza che annunciamo di aver perso il nostro bambino durante la gravidanza. Questa è un momento devastante per qualsiasi genitore. Forse avremmo dovuto aspettare a dirlo ancora per qualche tempo. Ad ogni modo eravamo davvero felicissimi di poter condividere la notizia. L’amore che proviamo l’uno per l’altra è la nostra forza. Continueremo a provare a espandere la nostra bellissima famiglia. Vi ringraziamo per il vostro sostegno. Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy per adesso.

Ricordiamo che Britney Spears ha già due figli, Sean e Jayden James, avuti con l’ex marito Kevin Federline. In caso dovesse nuovamente essere incinta in futuro non esiteremo ad aggiornarvi. Seguiteci, nel frattempo, per molte altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.