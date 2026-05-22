Britney Spears ancora sotto i riflettori, dopo che è stato reso pubblico il rapporto della polizia relativo al suo arresto. Sono stati diffusi anche alcuni video di quando è stata fermata.

Britney Spears, il rapporto della polizia: le sue parole

Britney Spears è di nuovo al centro dell’attenzione mediatica, questa volta per il suo arresto. La principessa del pop è finita su tutte le prime pagine per il suo arresto avvenuto lo scorso 4 marzo. Secondo quanto emerso, sarebbe stata fermata mentre guidava la sua auto in modo spericolato. La polizia è intervenuta per fermarla e in seguito la cantante è finita in una clinica di riabilitazione. Dopo l’udienza, un giudice ha stabilito dodici mesi di libertà vigilata, una multa da 571 euro e un programma da seguire con uno psichiatra per le persone arrestate in guida in stato di ebbrezza.

TMZ, nelle scorse ore, ha diffuso due filmati del momento del fermo. Nel video si vede una Britney Spears molto agitata, che prova a convincere i poliziotti a non farla salire sulla loro auto. “Potete venire a casa mia, vi preparo delle lasagne o qualsiasi cosa vogliate. Ho una piscina. I miei bambini stanno arrivando a casa mia stasera” ha dichiarato la cantante, particolarmente alterata. Gli agenti hanno cercato di calmarla e l’hanno invitata a scendere per effettuare l’alcol test, che non ha superato. A quel punto l’anno arrestata.

Britney Spears, rapporto della polizia: “Sono un angelo”

Nell’auto di Britney Spears è stato trovato un bicchiere di vino voto e la cantante avrebbe ammesso di aver bevuto un mimosa. “Potrei anche bere quattro bottiglie di vino e prendermi cura di voi. Sono un angelo” sono state le sue parole. La popstar ha poi chiesto a un agente se le avessero sequestrato il cellulare e il poliziotto l’ha tranquillizzata spiegandole che era ancora nella sua borsa e nessuno lo aveva toccato. Sono stati diffusi anche alcuni dettagli del rapporto della polizia. Secondo varie testate americane, gli agenti avrebbero trovato nella borsa della cantante dei flaconi di pillole senza prescrizione medica.

La donna avrebbe dichiarato di aver assunto Adderall, Prozac e Lamictal. Non è la prima volta che il nome di Britney Spears viene associato all’Adderall. Nel suo memori The Woman in Me, uscito nel 2023, la cantante ha parlato della forte pressione subita da parte della stampa, dichiarando che non tutte le sue serate erano selvagge come venivano descritte. In quel periodo ha fatto uso dell’Adderall che “mi ha dato qualche ora in cui mi sentivo meno depressa”. Dopo l’arresto, Britney Spears è stata ricoverata, di sua spontanea volontà, in una clinica di riabilitazione e secondo fonti vicine le avrebbe fatto molto bene.