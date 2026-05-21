“Vi sfondo”, Artem Tkachuk di Mare Fuori minaccia i poliziotti e finisce in manette

Ancora tensioni e sviluppi giudiziari per l’attore italo-ucraino Artem Tkachuk, noto al pubblico per i suoi ruoli in produzioni televisive e cinematografiche italiane. Il 25enne è finito nuovamente al centro delle cronache per un episodio avvenuto nell’hinterland milanese, che ha portato al suo arresto insieme ad altre persone. L’episodio si inserisce in una serie di vicende recenti che hanno attirato l’attenzione dei media sulla sua vita pubblica e privata.

Carriera tra cinema, serie TV e reality per Artem Tkachuk

Al di là delle vicende giudiziarie, Tkachuk è noto per una carriera iniziata giovanissimo nel cinema e nella televisione. Il suo volto è legato al personaggio di Pino ’o pazzo in Mare Fuori, ruolo che lo ha reso popolare presso il grande pubblico. In passato ha interpretato “Tyson” nel film La paranza dei bambini e ha partecipato anche al reality Pechino Express in coppia con un altro attore della serie. Negli anni, la sua figura è rimasta spesso al centro dell’attenzione non solo per la carriera artistica, ma anche per una serie di episodi controversi che hanno contribuito a costruire un profilo mediatico complesso e spesso discusso.

Dalla TV alle cronache: il racconto delle vicende passate di Artem Tkachuk

Non è la prima volta che il nome dell’attore finisce nelle cronache giudiziarie. Il 17 settembre scorso, a Napoli, era stato coinvolto in un episodio all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini. In quella circostanza avrebbe provocato danni a una struttura sanitaria e avuto un comportamento aggressivo nei confronti del personale. Sui social, Tkachuk aveva raccontato la sua versione dei fatti scrivendo:

“Non chiedo scusa a nessuno e non devo dare spiegazioni a nessuno. Ho tanti traumi accumulati nella mia anima, già da piccolo, ora che sta esplodendo tutto dentro di me, la mia è una reazione a tutte le ipocrisie e sciacalli che mi hanno circondato fino ad ora. Nell’ambulatorio avevo solo stracciato la flebo dalle vene per uscire a fumare una sigaretta per calmarmi“.

In un’altra occasione, in un’intervista al Corriere, aveva anche dichiarato:

“Mi hanno fatto il TSO e mi hanno ricoverato per 13 giorni. Vado via dai social, non provo più niente in questa vita“.

“Vi sfondo”, Artem Tkachuk di Mare Fuori minaccia i poliziotti e finisce in manette

Nella notte tra il 20 e il 21 maggio, Artem Tkachuk sarebbe stato fermato a Rho, alle porte di Milano, insieme a tre giovani tra i 18 e i 26 anni. Secondo quanto riportato da La Stampa, il gruppo pare fosse in via Molino Prepositurale intorno alle 3 del mattino quando alcuni residenti avrebbero segnalato alla Polizia di Stato comportamenti violenti. Le pattuglie del Commissariato sarebbero intervenute trovando diverse auto parcheggiate danneggiate, con carrozzerie ammaccate e specchietti laterali divelti. Sempre secondo le prime indiscrezioni de La Stampa, all’arrivo degli agenti, la situazione sarebbe ulteriormente degenerata: Tkachuk avrebbe rivolto insulti e minacce alle forze dell’ordine, aggravando la propria posizione. Tra le frasi riportate dagli investigatori figurerebbero espressioni come “io sono un attore, con tutti i soldi che ho mi compro te e i tuoi capi” e “ora vi prendo e vi sfondo“.

Il 25enne sarebbe stato arrestato per danneggiamento aggravato insieme agli altri tre giovani e denunciato anche per minacce a pubblico ufficiale. La giudice per la direttissima avrebbe successivamente convalidato l’arresto, senza però disporre misure cautelari.

“Denunciamo tutti”: la versione di madre e fidanzata di Artem Tkachuk

La vicenda di Artem ha suscitato grande attenzione mediatica, soprattutto dopo le notizie del suo arresto e del successivo rilascio, che hanno alimentato ulteriori discussioni e interesse sul caso. La madre e la fidanzata dell’attore hanno voluto raccontare la loro versione dei fatti, dichiarando al giornalista Gabriele Parpiglia: “Denunciamo tutti. È stato un errore”.

Secondo il loro racconto: “Stanotte un signore che abita nel mio palazzo si è svegliato a causa del chiasso. Io e Artem eravamo appena rientrati a casa. Artem era rimasto un attimo fuori con un ragazzo, poi sono arrivati degli altri che lo hanno riconosciuto e hanno chiesto una foto”. La situazione sarebbe poi degenerata a causa di un equivoco: “C’erano delle macchine rotte e questo signore ha chiamato la polizia dicendo che un ragazzo con la maglietta scura stava prendendo a calci una macchina”. Tuttavia, secondo la testimonianza riportata, “I ragazzi non avevano fatto niente e quindi Artem si è arrabbiato”. La fidanzata dell’attore ha ribadito che l’avvocata avrebbe dichiarato: “I ragazzi sono innocenti. Nessuno aveva la maglietta scura”.