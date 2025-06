Nel corso dell’ultima puntata di Porta a Porta Bruno Vespa ha perso le staffe ed è andato su tutte le furie in studio. Ecco cosa è successo.

Bruno Vespa perde le staffe a Porta a Porta

Caos in diretta a Porta a Porta, dove Bruno Vespa ha perso la pazienza durante un’accesa puntata dedicata al tema del decreto sicurezza. Il conduttore storico del talk show, in onda su Rai 1 in seconda serata, è stato costretto a intervenire a voce alta per placare un botta e risposta particolarmente animato tra Debora Serracchiani, deputata del Partito Democratico, e Tommaso Cerno, giornalista ed ex senatore dem.

La discussione tra i due ospiti è degenerata al punto da impedire a Bruno Vespa di introdurre in trasmissione Silvia Sardone, vicesegretaria della Lega, collegata in videoconferenza. La Sardone è rimasta in attesa per diversi minuti.

Inizialmente il conduttore ha provato a mantenere il controllo con il suo tono abitualmente pacato: “Vorrei chiedervi il permesso. Vorrei…. vi chiederei il permesso….”, ha esordito.

Tuttavia, vista l’impossibilità di interrompere il confronto, il giornalista ha alzato i toni visibilmente irritato: “Vi chiederei il permesso di poter parlare con l’onorevole Sardone”, ha sbottato.

Nel sottofondo si sono uditi commenti del tipo “ha ragione“ e “eh ma mi insulta“, ma Bruno Vespa, ormai esasperato, ha tagliato corto con fermezza: “Ma che cavolo, prego. E non ho capito… calmati. Vediamo se ci riusciamo… prego”.

Il momento è diventato rapidamente virale sui social network, dove molti utenti hanno ironizzato sul “Vespa furioso”, sottolineando come anche un conduttore abituato alla gestione di dibattiti accesi abbia un limite alla pazienza. Per quanto Bruno Vespa si sia sempre mostrato pacato in queste situazioni, evidentemente l’accaduto deve averlo fatto arrabbiare stavolta.

Una scena che dimostra quanto il clima politico, anche in televisione, sia sempre più teso.