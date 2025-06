L’ex di Helena Prestes ha rotto il silenzio dopo i rumor degli ultimi giorni per rivelare di aver effettivamente rivisto più volte la gieffina dopo il Grande Fratello. Ecco la sua reazione.

Helena Prestes ha rivisto l’ex fidanzato Carlo

Ieri pomeriggio Deianira Marzano ha pubblicato una segnalazione che rivelava incontri segreti tra Helena Prestes, oggi fidanzata con Javier Martinez, e l’ex Carlo Motta. I due si erano lasciato ormai da qualche tempo e la prima ha ritrovato la felicità con l’ex gieffino, conosciuto proprio all’interno della casa del Grande Fratello.

Dopo i continui ‘attacchi’ da parte del web Carlo ha dovuto rompere il silenzio e ha confermato di essersi visto più volte, dopo la fine del reality, con Helena. Qui sotto leggiamo il messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram:

“A causa delle continue offese che ricevo nei commenti per non aver smentito certe voci sul fatto che mi frequento con Helena, mi vedo costretto a confermare che tali voci sono vere. Ci siamo visti in diverse occasioni per fare kite dopo la fine del Grande Fratello. Abbiamo un bel rapporto e non ho nulla contro la sua attuale relazione. Inoltre è assolutamente falso che io abbia mandato dei fiori”.

Helena Prestes ha scritto un post su Twitter a sua volta per difendere l’ex fidanzato: “Per rispetto della famiglia di Carlo non ci sono problemi tra noi. Lui è una brava persona, non merita di stare in mezzo ai vostri commenti“. Per quanto riguarda Javier Martine, invece, il modello non ha ancora commentato la situazione e tutti i fan sono in attesa di una sua reazione.

Secondo quanto riporta Deianira Marzano, Javier sarebbe stato a conoscenza di questi incontri: “Le cose sono due perché o stanno insieme per hype oppure gli va bene così“. Rimaniamo in attesa delle parole di Martinez e rimaniamo a disposizione per qualsiasi rettifica o spiegazione da parte dei diretti interessati.