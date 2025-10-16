Nel corso della la puntata Porta a porta è stato definito “programma d’intrattenimento” da parte di uno degli ospiti presenti in collegamento. Bruno Vespa molto seccato durante la diretta ha perso le staffe.

Bruno Vespa perde le staffe a Porta a Porta

Ieri sera mentre su Canale 5 andava in onda This Is Me (QUI GLI ASCOLTI), su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Porta a porta. Nel programma condotto da Bruno Vespa si è trattato nuovamente uno dei fatti di cronaca più discussi degli ultimi tempi: il delitto di Garlasco.

Tra i presenti Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio (uno dei volti più chiacchierati di questa vicenda). In un suo intervento l’avvocato ha definito la trasmissione “un programma come tutti gli altri di intrattenimento”.

Questa frase è bastata per scatenare il fastidio da parte del conduttore, che ha prontamente corretto il suo ospite in più circostanze: “Facciamo informazione”.

Nel dettaglio la frase precisa pronunciata da Lovati, che si trovava in collegamento è stata: “Non siamo in un’aula di tribunale, siamo in un programma come tutti gli altri di intrattenimento”.

Ancor prima che Bruno Vespa perdesse le staffe, però, anche il direttore di Oggi, Andrea Biavardi, ha replicato e si è sentito di prendere le difese della trasmissione:

“Faccio il giornalista da 45 anni e non faccio intrattenimento sugli omicidi e sui delitti in cui è morta una ragazza. Mi dispiace, ma io l’intrattenimento lo divido dall’informazione e infatti sono qui anche per questo”, ha affermato.

Ciò non è bastato, però, per fermare l’ex legale di Sempio, che ha continuato dritto per la propria strada e ribadire la parola “intrattenimento”, accostandola a Porta a porta. Ed è qui che Bruno Vespa ha voluto charire una volta per tutte le questione:

“Abbia pazienza, scusi. Vede qualcuno ballare? Oppure vede qualcuno giocare? Vede qualcuno appeso ai lampadari? Vede qualcuno che apre i pacchi? E no, quella è un’altra cosa, eh”, ha concluso il conduttore infastidito.

Il fatto ovviamente ha fatto molto discutere in rete. E per far perdere la pazienza a Bruno Vespa che tende a essere sempre molto pacato… ce ne vuole!