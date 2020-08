Tutto quello che c’è da sapere su Bugo. Vita privata, moglie, Instagram e nome del cantante in coppia con Morgan a Sanremo.

Bugo: chi è, vero nome e vita privata

Bugo, il cui vero nome è Cristian Bugatti, è nato a Rho il 2 agosto 1973. L’artista, dunque, ha 47 anni. Dopo la nascita si è trasferito a Cerano, dove ha vissuto per tutta l’adolescenza. Tra i vari sport che ha praticato ci sono sia il calcio che il basket. Bugo ha una grande passione per la letteratura e la poesia, che ha sviluppato al liceo, specialmente nei confronti del poeta maledetto Arthur Rimbaud. È proprio negli anni delle scuole superiori che si avvicina al mondo della musica.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Bugo è sposato con sua moglie Elisabetta, che è una diplomatica. La coppia è convolata a nozze a New Delhi, in India, nel 2011, dove ha vissuto per 4 anni prima di tornare in Italia, a Milano. I due hanno un figlio.



Carriera e Festival di Sanremo

La carriera musicale di Bugo inizia nel 1994, dopo essere tornato dal servizio militare. In quell’anno fonda un gruppo, i Quaxo, che dura fino al 1996. Cristian è un artista che ha abbracciato più generi nel corso della sua carriera: dal rock, al blues, fino al pop e alla musica elettronica. Molti lo considerano il pioniere del nuovo cantautorato italiano. Agli inizi del 2000 la critica gli ha attribuito il nome di “fantautore”. Dall’inizio della sua carriera Bugo ha pubblicato ben nove album.

La carriera da solista di Bugo è sfolgorante. Tra gli album più famosi ci sono La prima gatta (2000), Sentimento westernato (2001), Sguardo contemporaneo (2006), Contatti (2008). Nuovi rimedi per la miopia (2001), Nessuna scala da salire (2016) e RockBugo (2018). La sua prima apparizione in televisione risale agli inizi degli anni ’00. Bugo ha debuttato nel programma di MTV condotto da Enrico Silvestrin, Supersonic.

Quest’anno partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo in coppia con Morgan. I due portano la canzone Sincero, un pezzo che parla dell’ipocrisia nel fare sempre buon viso a cattivo gioco. Peccato che i due a ridosso della Finale siano stati squalificati (qui i dettagli). La situazione ha suscitato un clamore mediatico non indifferente.

Dove seguirlo su Instagram

Bugo ha un profilo Instagram (@b_u_g_o) che conta più di 11 mila followers. L’artista utilizza spesso i social, per poter aggiornare i fan sui propri impegni e appuntamenti con loro. Il cantante pubblica molti post e stories, mantenendo uno stretto contatto con i fan.

Proprio tramite il suo profilo Instagram Bugo ha dato l’annuncio della sua partecipazione a Sanremo. Ecco quanto ha dichiarato:

“Mi ci sono voluti un po’ di anni, tenendo conto che il mio primo album è datato 2000, ma il Festival è sempre stato nei miei pensieri.”

