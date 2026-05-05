Fiocco azzurro in casa Diaz-Madden, l’attrice e il musicista sono infatti diventati nuovamente genitori, è nato il piccolo Nautas. La coppia, ricordiamo, ha già due figli, Raddix e Cardinal. Ma ecco tutti i dettagli.

Cameron Diaz, terzo figlio a 53 anni: è nato il piccolo Nautas

Una gravidanza portata avanti con il massimo riserbo, per questo l’annuncio della coppia formata da Cameron Diaz e Benji Madden ha sorpreso tutti: è nato il piccolo Nautas! L’attrice statunitense è dunque diventata nuovamente mamma all’età di 53 anni. La coppia, ricordiamo, ha già due figli, Raddix, nata nel 2019 e Cardinal nato nel 2024. Qualche anno fa la stessa Cameron Diaz aveva raccontato cosa significasse per lei diventare mamma più tardi. Ospite di Naomi Campbell, nella serie “No Filter”, aveva detto: “Avere una famiglia quando sei giovane è come qualsiasi cosa quando sei giovane: lo fai e basta. Ma quando hai la mia età e decidi di farlo, è una scelta vera. Devi impegnarti davvero tanto. L’unica urgenza che ho adesso è vivere, tipo, a 107 anni. Nessuna pressione!”

Cameron Diaz, terzo figlio con Benji Madden: l’annuncio sui social

Cameron Diaz e Benji Madden, 53 anni lei, 47 lui, si sono sposati nel 2015. Con un post su Instagram il musicista ha annunciato la nascita del loro terzo figlio, Nautas: “Cameron e io siamo felici, entusiasti e ci sentiamo così fortunati nell’annunciare la nascita del nostro terzo figlio Nautas Madden. Benvenuto al mondo, figlio! Amiamo la vita con la nostra famiglia: i nostro figli sono sani e felici e noi siamo grati! Ci stiamo divertendo tantissimo. Mandiamo a tutti i nostri migliori auguri”, ha scritto firmando “la famiglia Madden“. Subito è arrivato il commento dell’attrice, con cinque cuoricini. Non ci sono foto di Nautas, la coppia è da sempre molto attenta alla privacy dei propri figli, scegliendo di tenerli lontani dai riflettori.

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Cameron Diaz, terzo figlio con Benji Madden: il significato del nome del bambino

La famiglia Diaz-Madden si è allargata con la nascita del piccolo Nautas. Un nome molto particolare quello scelto dall’attrice e dal musicista ma, cosa significa? Il post su Instagram pubblicato da Benji è accompagnato dalla foto di una nave e da una breve spiegazione del nome scelto per il piccolo: “Marinaio, navigatore, viaggiatore, colui che intraprende un viaggio e non teme l’ignoto.” Un nome che è anche una sorta di augurio che Cameron Diaz e Benji Madden fanno al loro bambino.