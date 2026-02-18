L’ex campionessa di tennis Camila Giorgi e il compagno Andreas Ignacio Pasutti aspettano un figlio: i dettagli sulla gravidanza svelati su Instagram

Il mondo del tennis e della cronaca rosa è stato travolto da una notizia inaspettata: Camila Giorgi è incinta. L’ex tennista azzurra, nota per il suo talento cristallino e la sua riservatezza, ha scelto il giorno di San Valentino per rompere il silenzio sulla sua vita privata. Attraverso un selfie scattato in ascensore e pubblicato nelle sue storie Instagram, la Giorgi si è mostrata radiosa accanto al compagno Andreas Ignacio Pasutti. La didascalia scelta, un inequivocabile “San Valentino a 3” accompagnato dall’emoji di una donna in dolce attesa, ha immediatamente fatto il giro del web, confermando i rumors che circolavano da tempo.

Chi è Andreas Ignacio Pasutti e i dettagli sul futuro nascituro

Il compagno della campionessa, Andreas Ignacio Pasutti, è un allenatore di tennis argentino di trent’anni che preferisce mantenere un profilo basso. A differenza della sovraesposizione mediatica tipica delle star, Pasutti tutela la propria privacy con un account social blindato. La relazione tra i due sarebbe sbocciata nel corso del 2025, consolidandosi rapidamente fino alla scelta di mettere su famiglia. Durante una sessione di domande e risposte con i propri follower, Camila ha fornito ulteriori dettagli: al momento il sesso del bebè resta un mistero, ma la coppia ha già iniziato la “shortlist” per i nomi. Un dato certo riguarda il luogo del parto, che avverrà in Europa, con l’Italia come opzione principale.

Dallo Slam alla maternità

Nonostante il ritiro improvviso avvenuto nel maggio 2024, la vincitrice del Canada Open 2021 non chiude definitivamente le porte allo sport che l’ha resa celebre. Tra le tenniste italiane più vincenti di sempre, capace di raggiungere i quarti di finale a Wimbledon, la Giorgi ha risposto con un sibillino “Sarebbe molto bello” a chi le chiedeva di un possibile ritorno nel circuito WTA dopo il parto. Sebbene oggi la sua priorità sia la maternità, i fan continuano a sperare di rivedere il suo iconico rovescio sui campi internazionali. Per ora, l’unica sfida che conta è quella che la vedrà diventare mamma nei prossimi mesi.

