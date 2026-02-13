Di Mattia Pagliarulo

Camila Gomes ha vinto: per lei giustizia è stata fatta. Arriverà tra pochi giorni la sentenza del tribunale di Padova che sancisce la vittoria nella causa che la ballerina, regina del samba di Rio De Janeiro residente a Rossano Veneto, ma originaria del Brasile, aveva intentato contro le due ragazze che nell’autunno del 2024 l’avevano aggredita senza alcun motivo apparente all’interno di un locale, prendendola a calci e pugni e rompendole il setto nasale.

Assistita dall’avvocato Giuseppe Acheampong, la Gomes ha fatto valere le proprie ragioni e dopo numerose udienze le due assalitrici hanno deciso di risarcire il danno causato. Presto verrà quindi finalmente messa la parola fine al procedimento.

«Sono soddisfatta del risultato – commenta Gomes – È stato un percorso lungo, doloroso e dispendioso che senza il mio avvocato e i pm non sarei riuscita a sostenere. Spero che non si ripeta mai più. Persone come quelle sono pericolose e spero che per loro sia stata una bella lezione di vita. In Italia la giustizia, anche se un po’ lenta, funziona». Conclude: «Il trauma purtroppo rimane, non mi era mai successa una cosa simile. Io sono sempre stata una persona dedita al dialogo, non ho mai usato le mani con nessuno in nessuna situazione, quindi per me questa è stata una grande vittoria».

Fisico prorompente e talento da vendere, la showgirl italo-brasiliana è una delle punte di diamante della Unidos di Bangu, la rinomata scuola di samba che ogni anno si esibisce, con il proprio carro, al Sambodromo durante i giorni del carnevale più famoso del mondo ed è conosciuta per le sue diverse apparizioni tv (Guess my age e Forum) al fianco di Enrico Papi e Barbara Palombelli e un presunto flirt con Vittorio Sgarbi avuto in passato.

