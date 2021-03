Camomilla Awards 2021: tutti i VIP premiati nell’evento dedicato alle donne

Women for Women against Violence: tutto dagli ultimi Camomilla Awards, l'evento annuale dedicato alle donne. Ecco chi è stato premiato.

La kermesse alla sesta edizione

Si è registrata nelle ore scorse la cerimonia di premiazione della Women for Women against violence. I Camomilla Awards, così chiamati dalla pianta medicinale che distende i nervi e cura la vegetazione, giungono quest’anno alla sesta fortunata edizione. L’evento è come di consueto dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, e alla sensibilizzazione sul tema del tumore al seno.

Donne degradate, violate, abusate e ferite da una malattia che ancora oggi miete purtroppo le sue vittime, si sono raccontate nel corso della cerimonia attraverso l’interpretazione di alcune fra le artiste più apprezzate del panorama televisivo e cinematografico. Da Irene Ferri a Chiara Francini, da Loredana Cannata a molte altre hanno dato voce ad esperienze tragiche ma di forte ispirazione alla rinascita.

Chiara Francini ai Camomilla Awards 2021

L’evento, che andrà presto in onda anche in TV, è stato presentato da Arianna Ciampoli e Livio Beshir, e registrato presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

I VIP premiati ai Camomilla Awards

A volere la manifestazione dei Camomilla Awards, che per i suoi obiettivi e il suo scopo resta unica nel proprio genere, è la Presidente dell’Associatzione Consorzio Umanitas Donatella Gimigliano. Quest’ultima si è potuta avvalere della collaborazione di Micromegas, AP Production e della Giulio Merlo S.p.A.

“Un evento TV al femminile”, lo ha definito la Gimigliano, “per parlare di violenza attraverso racconti autentici. Esperienze che inevitabilmente segnano, ma che possono anche evocare coraggio e desiderio di vita, prima ancora che di lotta”.

Diversi i nomi celebri, fra coloro che hanno stretto tra le mani il riconoscimento. Eleonora Daniele per il suo impegno quotidiano con Storie Italiane. Gianluigi Nuzzi per lo stesso motivo ma grazie alla conduzione di Quarto Grado. E poi anche Malika Ayane, Giorgio Pasotti e tanti altri ancora.

Anche Giorgio Pasotti ospite dell’evento

La kermesse riceve periodicamente il sostegno del Senato, della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio, del Ministero della Cultura, della Regione Lazio, della Rai, dell’Unicef, la Croce Rossa e la LILT.

