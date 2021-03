Stefania Orlando: ‘Ho iniziato con Corrado, ora voglio tornare a condurre’

Stefania Orlando: dopo il GF Vip sogna di tornare a condurre in TV mentre ripensa agli esordi. A sceglierla per primo fu il grande Corrado!

Stefania Orlando dopo il GF Vip

Terza classificata all’ultimo GF Vip, Stefania Orlando si gode oggi i frutti di quell’esperienza sperando di metterli al più presto in pratica per restare sull’onda. Uscita dalla casa, la showgirl è stata inondata di notizie sul suo conto e dall’affetto del pubblico incrociato per strada. Una sensazione che, come racconta a Vanity Fair, la inorgoglisce ma l’ha anche molto frastornata.

Merito di tutto ciò? Quella franchezza che, nel confronto con gli altri concorrenti come nel mettersi a nudo con se stessa, ha dimostrato essere un tratto peculiare del proprio carattere. Un carattere forgiato da anni di duro lavoro, di gavetta e ora finalmente consolidato da una vita privata appagante e risolta.

Il suo futuro più prossimo sono le pagine dei settimanali, pronte ad approfondire la sua storia, e qualche ospitata TV dove raccogliere le briciole del reality.

Presto la vedremo anche tra gli ospiti dell’Isola off, la striscia dedicata alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi che Mediaset ha affidato al bravo Tommaso Zorzi. In qualità di suo grande amico, Tommaso non poteva dimenticare Stefania che con lui ha condiviso il GF ma ha soprattutto dato vita a un duo televisivo spassosissimo.

Come ha esordito in TV

Ma tornando indietro di qualche anno, com’è iniziata la carriera di Stefania Orlando? Contrariamente a quanto potremmo aspettarci, la showgirl ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo in maniera piuttosto inaspettata. La TV infatti non era nei suoi piani, e a spingervela dentro furono le circostanze.

“Ho venduto per sei anni appartamenti in un’agenzia immobiliare. A un certo punto sono diventata anche supervisore degli uffici… La scelta dello spettacolo è arrivata in modo molto casuale. Ho venduto casa a una coppia, e lui che all’epoca lavorava in Fininvest mi ha offerto di andare a fare un provino con Corrado, che cercava una valletta per ‘La Corrida’. Dopo varie insistenze… andai al casting… Corrado mi scelse… per un programma della mattina condotto da Claudio Lippi. Lì è iniziata la mia avventura in TV, che è poi proseguita in modo naturale con Guardì, con Mediaset, con la Rai”.

Stefania insiste però di non aver mai pensato di fare televisione.

“Mi è piaciuta, sono stata molto fortunata, ma da ragazza non avevo velleità artistiche. A sedici anni ho fatto qualcosa come modella,” ricorda però, “anche perché mio padre mi aveva iscritto a un corso di portamento”.

Prossimi progetti

Come per molti suoi ex coinquilini, anche per Stefania Orlando è arrivato il momento di valutare quale direzione prendere dopo il reality. Quali sono i piani della showgirl, che per anni ha occupato un ruolo di contorno nella TV firmata Guardì ed ora invece è sbocciata proprio con il GF Vip?

“Mi piacerebbe tanto tornare a condurre. Avere un programma, una co-conduzione. Fare il mio lavoro”.

Il marito non ha nascosto di aver visto la compagna recuperare il sorriso quando, conclusa l’esperienza in Rai e prima della svolta del Grande Fratello, Stefania ottenne di presentare la trasmissione di una TV regionale. Stavolta non dovrebbe essere difficile ritrovarla su una rete generalista, e anzi – sottolineiamo noi – sarebbe un peccato privarsene.

