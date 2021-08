Can Yaman e la donna misteriosa

Nelle ultime ore ha cominciato a diffondersi un pettegolezzo secondo il quale Can Yaman potrebbe avere una nuova frequentazione. Parrebbe, infatti, che la storia con Diletta Leotta sia stata accantonata e lui abbia posato gli occhi su un’altra donna. Sarà davvero così? Cerchiamo di capirlo insieme. In questi giorni, infatti, si fanno sempre insistenti le voci che vorrebbero la coppia separata. Diletta, infatti, ha festeggiato il suo compleanno senza la presenza del fidanzato e questo ha fatto insospettire molte persone.

Adesso, poi, Deianira Marzano ha iniziato a diffondere l’indiscrezione in base alla quale l’attore turco starebbe frequentando una donna mora. L’influencer ha affermato, nelle sue Instagram Stories, di conoscere questa persona e infatti ha affermato: “Ho avuto una soffiata su Can che praticamente si starebbe frequentando con una persona che si occupa di estetica ad alto livello. Vabbè, non so che dirvi. Probabilmente saranno amici. Mi hanno mandato delle cosine“. Non abbiamo notizie sull’identità della donna, ma a quanto pare Deianira la conosce bene.

Un paio di Stories dopo, quindi, arriva la verità direttamente dalla persona che è stata fotografata con Can Yaman. La Marzano, infatti, ha postato un video in cui rivela: “Allora, ho contattato questa mia amica, dopo che mi hanno mandato queste foto, e lei mi conferma che sono amici. Che comunque lui fa questi massaggi. E, niente, sono amici e quindi si frequentano come tali“. Mistero risolto, quindi. La celebrità turca, ufficialmente, non si sta frequentando con nessuno. Se sia così davvero oppure no non possiamo saperlo. Dobbiamo attenerci solo ai fatti.

Per saperne di più, perciò, non ci resta che attendere dichiarazioni chiare da parte di Can o di Diletta Leotta. Noi vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.