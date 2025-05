Tony Effe si è fatto un nuovo tatuaggio in onore della figlia in arrivo

Presto papà, il trapper Tony Effe si è tatuato il nome della figlia, che avrà dalla compagna Giulia De Lellis, sul volto.

Tony Effe e Giulia De Lellis hanno annunciato poche ore fa che saranno presto genitori. Dopo giorni di speculazioni, voci di corridoio e la conferma ufficiosa arrivata dalle pagine di Chi Magazine, la coppia ha deciso di ufficializzare la notizia con un emozionante annuncio sui social.

Entrambi hanno pubblicato un carosello di foto sui rispettivi profili Instagram per condividere con i fan la gioia della gravidanza. Uno scatto in particolare ha attirato l’attenzione di tutti: Tony Effe si è tatuato il nome della figlia in arrivo direttamente sul volto.

Nel post del trapper, una delle immagini lo ritrae di profilo mentre bacia teneramente Giulia, e lungo la linea della mandibola è chiaramente visibile il tatuaggio con il nome “Priscilla”, inciso in elegante corsivo.

Un gesto simbolico e soprattutto permanente, che ha fatto anche discutere, che dimostra quanto Tony sia già profondamente legato alla figlia che nascerà nei prossimi mesi.

Solo pochi giorni fa, Chi aveva pubblicato alcune foto di Giulia De Lellis con un leggero accenno di pancino. L’influencer, però, non aveva preso bene la fuga di notizie e aveva risposto con fastidio, senza però confermare né smentire.

Oggi invece, i due hanno scelto di condividere la notizia con naturalezza e dolcezza, pubblicando scatti che li ritraggono felici, complici e pronti ad accogliere la loro bambina.

L’annuncio ha raccolto migliaia di like e commenti, con tantissimi messaggi di auguri da parte di colleghi, amici e follower. Per i due è iniziato un nuovo capitolo che potrebbe anche influenzare il percorso artistico di Tony Effe.