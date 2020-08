Quella volta in cui Can Yaman finì in ospedale dopo le riprese di Daydreamer

1 Daydreamer: nel corso delle riprese della serie Can Yaman finì in ospedale. L’accaduto

Questo pomeriggio su Canale 5 è andata in onda la quarantunesima puntata di Daydreamer – Le Ali del Sogno (la tredicesima mandata in onda in Turchia) e, come al solito, non sono mancati i colpi di scena, specialmente sul finale. Dopo una discussione avuta tra Can Divit, interpretato dal grandioso Can Yaman, e Sanem Aydın, ovvero la splendida Demet Özdemir, i due si sono finalmente riappacificati e la giovane ha dichiarato i suoi sentimenti (per la prima volta) al fotografo. Un momento romantico verificatosi nel giardino dell’abitazione da sogno del rinomato pubblicitario, dove i due si sono scambiati un meraviglioso bacio sotto il getto d’acqua degli irrigatori.

Non tutti sanno, almeno chi non è un affezionato fan dell’attore, che proprio a causa di quella dolce scena tra Can Yaman e Demet Özdemir, l’attore poco dopo le riprese finì in ospedale. Una curiosità che abbiamo scoperto curiosando un po’ sui social. In sintesi dopo aver girato la scena di oggi (il momento sotto l’acqua insieme alla collega) Can si beccò la febbre e fu costretto a raggiungere la clinica più vicina. A raccontare il fatto, sbirciando sul web, è stata proprio una pagina dedicata all’interprete di Can Divit. Ma leggiamo quanto riportato nello screen:

“Non so bene cosa sia successo, ma da quello che ho capito, ha a che fare con la scena degli irrigatori in giardino a casa Divit. Tuttavia il suo papà ha rassicurato tutti sui social dicendo che ieri Can si trovava a casa a riposare e che oggi sarebbe tornato già sul set. Anche il tono scherzoso che Can usa nella storia ci fa presuppore nulla di grave”.

Post pagina Facebook dedicata a Can Yaman

Si legge nella pagina Facebook dedicata a Can Yaman, che in quella circostanza aveva anche pubblicato uno scatto tra le storie del suo profilo ufficiale, come potete ben vedere qui sotto…

Foto Instagram – Can Yaman

“Scrivi scene con delle fontane e poi ti ritrovi in ospedale”

Si legge sotto nella foto di Can Yaman, che ironicamente ha raccontato il piccolo incidente di percorso avuto sul set. Questa una delle tante rarità che abbiamo scoperto circa la carriera dell’attore e del suo percorso in Daydreamer. Lo show ricordiamo che è in onda tutti i giorni dalle 14:50 su Canale 5.

