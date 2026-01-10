Dalla Turchia arrivano degli ultimi sviluppi e aggiornamenti: Can Yaman è stato rilasciato dopo l’arresto a Istanbul. A riferirlo il giornalista Burak Dogan di Yeni Safak.

Can Yaman rilasciato dopo l’arresto

Ci sono novità su Can Yaman. Secondo quanto riportato dal giornalista Burak Dogan di Yeni Safak, l’attore è stato rilasciato dalla polizia dopo essere stato sottoposto a test presso l’Istituto di Medicina Legale di Istanbul, per verificare se l’attore avesse fatto uso di droghe. La polizia, inoltre, ha chiesto a Yaman di rispondere a una serie di domande relative all’inchiesta.

Tutto è iniziato questa mattina, quando il sito Hurriyet in Turchia ha fatto sapere che Can Yaman è stato arrestato a Istanbul insieme ad altre sei persone. Tra esse anche l’attrice Selen Görgüzel. Il tutto nell’ambito di un’indagine per il consumo di sostanze stupefacenti. Tuttavia, secondo quanto riportano i media turchi, la procura di Istanbul non ha emesso alcun mandato di arresto per l’attore.

Can Yaman, noto in Italia per il suo ruolo nel remake di Sandokan e in numerose serie televisive di successo, è stato arrestato dalle forze dell’ordine poco dopo la mezzanotte in un noto night club di Istanbul. L’indagine, che nelle ultime settimane ha coinvolto diversi personaggi famosi, giornalisti e vip, ha visto la partecipazione della polizia in raid notturni in nove locali notturni della città, portando all’arresto di diversi sospetti, tra cui alcuni spacciatori e gestori di locali.

Ma a seguito dell’accaduto, il giornalista Burak Dogan di Yeni Safak, ha fatto sapere che CYaman è stato rilasciato dalla polizia, come spiegato in precedenza.

Le ultime dalla Turchia sull’attore

Durante l’operazione, che ha coinvolto anche il Dipartimento Investigativo sul Contrabbando, il Traffico di Stupefacenti e i Reati Economici della Procura Capo di Istanbul, sono stati arrestati anche proprietari di locali notturni e altre persone coinvolte nel traffico di stupefacenti. Come riportato dai media turchi, più di 20 persone tra vip, giornalisti e altre personalità dello spettacolo sono state arrestate nell’ambito di questa indagine.

La notizia del rilascio di Can Yaman, come detto, è stata confermata dai media local. Hanno spiegato che l’attore, dopo aver completato i test e le procedure previste, è stato lasciato libero senza ulteriori provvedimenti legali. Il suo coinvolgimento nell’inchiesta sembra essere stato un errore di valutazione. In ogni caso la sua presenza nel night club è stata oggetto di approfondimento da parte delle autorità.

L’indagine, tuttavia, continua e le autorità turche non escludono ulteriori sviluppi, con nuove perquisizioni e arresti in programma. Nel frattempo, Can Yaman non ha rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda.

