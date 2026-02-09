Di recente Can Yaman è stato paparazzato insieme a Lorena Ramiro e in rete si è immediatamente parlato di presunto flirt. Lei però interviene e fa chiarezza.

Can Yaman paparazzato con Lorena Ramiro

In attesa di vederlo sul palco del Festival di Sanremo 2026 nelle vesti di co-conduttore, in questi giorni Can Yaman è finito al centro del gossip e della cronaca rosa. Tutto è iniziato quando il giornalista spagnolo Javi Hoyos ha rivelato che l’attore turco è stato beccato a cena a Madrid insieme all’influencer Lorena Ramiro. I due si sono incontrati nel ristorante dell’hotel in cui alloggia Yaman, tuttavia non si è mai parlato di atteggiamenti intimi o di contatto fisico.

Ciò nonostante in rete è esplosa la bomba e i più maliziosi hanno prontamente iniziato a parlare di presunto flirt tra Can e Lorena, che naturalmente non è mai stato confermato. Ma non è finita qui. Numerosi fan dell’attore hanno infatti iniziato ad attaccare duramente l’influencer spagnola, che è stata costretta a intervenire sui social.

Con un video postato su TikTok, Lorena Ramiro, commentando la serata trascorsa insieme a Can Yaman, ha affermato: «Ho ricevuto un sacco di insulti, critiche e minacce. Non ho ucciso nessuno, non ho distrutto nessuna famiglia, non ho fatto nulla di male. Non c’è nulla per cui debba scusarmi».

E ancora Lorena ha aggiunto: «Sono uscita a cena come faccio quasi tutti i fine settimana. Ho 22 anni, sono single, mi piace godermi la vita e non ho intenzione di scusarmi per questo».

Lorena fa chiarezza sul rapporto con Can

Ma non è finita qui. Dopo lo sfogo postato sui social, solo pochissimi giorni fa Lorena Ramiro è stata ospite a La Volta Buona e, in diretta, ha fatto chiarezza sul rapporto con Can Yaman. Nel salotto di Caterina Balivo, l’influencer ha spiegato:

«È una persona semplice, molto più normale di quanto si possa pensare. Con me si è comportato da gentleman, è stato molto attento a farmi sentire tranquilla e a mio agio. Mi sono divertita».

LEGGI ANCHE: Kim Kardashian e Lewis Hamilton insieme al Super Bowl: il primo avvistamento ufficiale

Infine, rivelando cosa è accaduto tra lei e Can Yaman, Lorena ha concluso affermando: «Se una persona ti invita a cena è perché tra i due si è creata una connessione. Però quello che è successo dopo lo lascio alla vostra immaginazione. È una questione privata tra me e lui e preferisco che rimanga tale».

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.