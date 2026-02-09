Sanremo 2026: date, ospiti e il programma ufficiale delle serate
Sanremo 2026, il teatro Ariston riapre le porte dal 24 al 28 febbraio con la guida di Carlo Conti e Laura Pausini
Il Festival di Sanremo 2026 scalda i motori per la sua settantaseiesima edizione, confermandosi l’evento mediatico più atteso dell’anno. Dal 24 al 28 febbraio, la città dei fiori tornerà al centro del mondo musicale con trenta artisti pronti a darsi battaglia sul palco del Teatro Ariston. Dopo il trionfo di Olly nella scorsa edizione, la competizione si rinnova con una struttura che premia la qualità sonora e il racconto transgenerazionale. Sotto la direzione artistica di Carlo Conti, affiancato per l’intera settimana da una madrina d’eccezione come Laura Pausini, la kermesse punta a consolidare gli ascolti record degli ultimi anni attraverso un mix di tradizione e innovazione digitale.
I co-conduttori e il calendario della gara tra debutti e serata cover
Il programma della settimana si preannuncia ricchissimo di colpi di scena. Martedì 24 febbraio l’apertura sarà affidata al fascino internazionale di Can Yaman, mentre mercoledì 25 la scena sarà dominata dall’estro di Achille Lauro insieme alla comicità di Lillo. La formula prevede l’ascolto dei trenta brani inediti nelle prime due serate, lasciando spazio al venerdì per il consueto spettacolo delle cover. Anche per il 2026, i duetti del venerdì resteranno un momento di puro intrattenimento senza impattare sulla classifica generale della gara. Parallelamente, tornerà la sfida delle nuove proposte: quattro talenti emergenti cercheranno di conquistare il pubblico nel circuito separato a loro dedicato.
Max Pezzali sulla nave e le novità della settantaseiesima edizione
Oltre alla gara interna all’Ariston, il Festival vivrà di eventi collaterali fondamentali per la visibilità del brand Rai. Max Pezzali sarà l’ospite fisso che animerà le serate dalla nave ormeggiata al largo della costa ligure, portando i suoi grandi successi in una cornice suggestiva. La gestione Conti sembra voler premiare la continuità narrativa rispetto al 2025, mantenendo alta l’attenzione sul televoto e sulle giurie tecniche.
I cantanti in gara e i titoli
Arisa – Magica favola
Serena Brancale – Qui con me
Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
LDA e Aka 7even – Poesie clandestine
Malika Ayane – Animali notturni
Mara Sattei – Le cose che non sai di me
Raf – Ora e sempre
Tredici Pietro – Uomo che cade
Tommaso Paradiso – I romantici
Patty Bravo – Opera
Fulminacci – Stupida sfortuna
Luchè – Labirinto
Sayf – Tu mi piace tanto
J-Ax – Italia starter pack
Fedez e Masini – Male necessario
Levante – Sei tu
Samuray J – Ossessione
Ermal Meta – Stella stellina
Elettra Lamborghini – Voià
Eddie Brok – Avvoltoi
Dargen D’Amico – Ai Ai
Nayt – Prima che
Bambole di pezza – Resta con me
Leo Gassmann – Naturale
Sal Da Vinci – Per sempre sì
Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta
Michele Bravi – Prima o poi
Ditonellapiaga – Che fastidio!
Chiello – Ti penso sempre
Francesco Renga – Il meglio di me
