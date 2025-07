Can Yaman fa sul serio con Sara Bluma. L’attore rivela di voler sposare la sua fidanzata e che a breve arriverà la proposta di matrimonio. Ecco cosa sta accadendo e le sue dichiarazioni.

Can Yaman sposa Sara Bluma

Sono passate una manciata di settimane da quando Can Yaman ha ufficializzato la relazione con Sara Bluma. Solo a fine giugno infatti, in occasione dell‘Italian Global Series Festival, i due sono arrivati sul red carpet mano nella mano e per la prima volta si sono scambiati un bacio davanti ai fotografi, uscendo finalmente alla luce del sole. Nonostante l’attore e la dj si stiano frequentando solo da poco tempo però pare che le cose siano più serie del previsto e pare che la coppia sia già pronta a fare il grande passo. Nelle ultime ore infatti alcune dichiarazioni dell’attore turco hanno spiazzato il web e stanno facendo discutere gli utenti. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Yaman è stato raggiunto dal settimanale Oggi e proprio alla rivista il protagonista di Viola come il mare ha annunciato di voler sposare la fidanzata Sara Bluma. Ma non solo. Can ha anche rivelato che prossimamente arriverà la proposta di matrimonio e in merito ha dichiarato: “Sono innamorato e la sposerò. Le chiederò la mano ufficialmente in questi giorni”.

LEGGI ANCHE: Fedez, ecco a quanto ammonta il suo patrimonio

Come in molti sapranno, dopo aver ufficializzato la loro relazione, Can Yaman e Sara Bluma sono partiti per la Turchia, dove si trovano ancora oggi. L’attore ha infatti deciso di presentare la sua famiglia alla compagna e adesso sembrerebbe essere chiaro il perché. Il divo del piccolo schermo infatti pare essere pronto a sposare la dj e di conseguenza ha voluto far conoscere la sua fidanzata a tutti i parenti prima di compiere questo importante passo.

A breve dunque Can e Sara si uniranno in matrimonio e a questa bellissima coppia facciamo i nostri più sinceri auguri.