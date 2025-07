Fedez è uno dei nomi più celebri e noti del panorama musicale e nel corso degli anni si è fatto un gran parlare di lui. Ma sapete a quanto ammonta il suo patrimonio? Adesso arriva la risposta ufficiale.

Il patrimonio di Fedez

Il nome di Fedez, si sa, da sempre divide il web. Nel corso degli anni infatti il rapper è diventato uno dei protagonisti della musica e del gossip italiano e spesso si è detto molto sul suo conto. Solo nell’ultimo anno e mezzo l’artista milanese è stato travolto da un ciclone mediatico, per via della chiacchierata separazione da Chiara Ferragni. Una manciata di ore fa l’ex coppia social più famosa di sempre ha finalmente ottenuto il divorzio e la saga dei Ferragnez è ufficialmente giunta al termine. Nel mentre la vita privata di Federico da mesi è al centro dell’attenzione e solo di recente pare che il cantante abbia ritrovato l’amore.

Contemporaneamente il rapper non hai smesso di dedicarsi alla sua carriera e alla sua musica e proprio questa estate ha lanciato il tormentone Scelte stupide, in collaborazione con Clara. A settembre, come se non bastasse, l’artista tornerà anche a esibirsi in concerto, con due live evento che si terranno al Forum di Assago. Lucia, come in molti sapranno, si è anche lanciato nell’imprenditoria e solo in queste ultime ore ha parlato del suo impero a Forbes Italia.

Nel corso dell’intervista è però accaduto qualcosa che non è sfuggito alle orecchie sempre attente del web. Durante la chiacchierata è stato infatti svelato a quanto ammonta il patrimonio di Fedez. Si parla di ben oltre 20 milioni di euro e naturalmente la cifra da capogiro ha lasciato a bocca aperta tutti gli utenti.

Federico intanto sta continuando a lavorare a nuova musica e di recente ha annunciato che prossimamente uscirà il suo prossimo album di inediti, attesissimo da tutti i fan.