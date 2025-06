Can Yaman ha reso ufficiale la sua relazione con la DJ e produttrice musicale Sara Bluma. La nuova coppia si è anche scambiata un bacio dopo aver sfilato sul red carpet dell’Italian Global Series Festival.

Il bacio tra Can Yaman e la fidanzata

La vita privata di Can Yaman interessa molto ai suoi fan che non si perdono mai nessuna notizia in merito. Dopo il rumor sulla giornalista brasiliana Thamires Hauch è spuntata l’indiscrezione per quanto riguarda una nota DJ e produttrice musicale.

Alcuni giorni fa è stato paparazzato in compagnia di Sara Bluma presso un beach club di Castel Volturno in provincia di Caserta. Da quel momento sono cominciate a volare indiscrezioni su una presunta storia d’amore. I più curiosi e attenti non hanno sbagliato perché in queste ore l’attore turco ha ufficializzato la frequentazione con un bacio.

Come possiamo vedere anche dal video qui sotto, Can Yaman e Sara Bluma hanno sfilato sul red carpet dell‘Italian Global Series Festival a Riccione. Il pubblico lì presente li ha accolti con urla di gioia e in molti hanno urlato il nome dell’attore perché volevano una foto insieme a lui oppure un autografo. Can si è avvicinato e poi è entrato insieme a Sara dentro alla sede dell’evento.

Alcune foto ufficiali, inoltre, mostrano la coppia mentre si scambia un bacio sulle labbra posando su una poltrona. Un gesto che va a sugellare il loro amore e che trasforma quello che era solamente un rumor in una storia vera e propria. Sui social i fan sono letteralmente impazziti di gioia e hanno augurato il meglio a entrambi, sperando che la relazione possa durare per sempre.