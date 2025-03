Sul web è spuntato uno dei tanti rumor. Dopo Rkomi, infatti, è emerso il nome di Fedez come possibile giudice del Serale di Amici 24. Molti utenti puntano su di lui e sperano nella sua presenza.

Amici 24, Fedez giudice del Serale?

Oggi pomeriggio è andata in onda l’ultima puntata del pomeridiano di Amici 24, dove sono state assegnate le poche maglie del Serale rimaste. Il seguito lo vedremo durante la puntata di domani, ma concentriamoci su quanto accaduto nella giornata odierna. Fedez e Noemi sono stati graditi ospiti e hanno avuto modo di commentare le esibizioni di canto. I due, nelle vesti di giudici, si sono trovati quindi a dover stilare una classifica.

Proprio Fedez sembra aver particolarmente colpito i telespettatori. Sul web infatti i più hanno elogiato la presenza di Federico in qualità di giudice esterno. Talmente tanto che qualcuno ha persino azzardato alla possibilità che il rapper possa sedersi in una delle poltrone rosse del Serale di Amici 24, in qualità di giudice.

Molti fan del programma hanno trovato giusti ed equilibrati i consigli dati da Fedez durante il suo intervento in puntata e c’è chi ha sottolineato anche le sue ampie conoscenze e competenze musicali. Peraltro visti i suoi precedenti, il cantante non è nemmeno nuovo al ruolo di giudice del Serale di Amici 24.

L’artista ha già ricoperto questo ruolo a X Factor e chissà che il desiderio del pubblico di vedere Fedez ad Amici 24 non possa davvero concretizzarsi. Peraltro nella giornata di oggi è emerso anche il nome di Rkomi come papabile giudice, oltre ad Amadeus. Ma è ancora tutto da decidere. In ogni caso si tratterebbe di tre nomi davvero forti e interessanti. Vedremo però se saranno davvero loro i prescelti o meno.

E a voi piacerebbe vedere Fedez come giudice del Serale di Amici 24?