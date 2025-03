Secondo un recente rumor lanciato da AdnKronos Amadeus potrebbe presto sbarcare a Mediaset con un nuovo game show. Ecco quanto si apprende.

L’incredibile rumor su Amadeus

E se Amadeus arrivasse su Canale 5? È questa l’indiscrezione bomba lanciata da Adnkronos dopo quanto emerso recentemente. Ma partiamo per ordine e facciamo il punto. Nei giorni scorsi TVBlog ha parlato della possibilità di Mediaset di introdurre dei nuovi game show (si parla di tre idee) nel palinsesto televisivo della rete, realizzati da Banijay e Blu Yazmine.

A questo si era aggiunto che in queste settimana ci sarebbero state le registrazioni di questi numeri zero, prima di Pasqua se possibile. Ma non sembra essere finita qui, dopo i rumor delle ultime ore. Si vocifera infatti (nulla di confermato precisiamo) della possibilità dell’introduzione di questi access time, ma persino di un trasloco di Amadeus dal Nove a Canale 5! A dare manforte a questa ipotesi anche il possibile impiego nelle vesti di giudice esterno del Serale di Amici 24.

LEGGI ANCHE: Loredana Bertè e Arisa duettano sulle note di Minuetto

AdnKronos ha fatto sapere infatti che Amadeus potrebbe lasciare il Nove per approdare su Canale 5 con un nuovo game show nella fascia dell’access time. Il tutto con l’idea di dare un po’ di riposo a Striscia la Notizia. Ma ecco quanto si legge:

“Mediaset potrebbe decidere, in un futuro molto prossimo, di far riposare ‘Striscia la notizia’ almeno per una parte della stagione. […] Sarebbe allo studio l’ipotesi di testare dei game show per l’access prime time di Canale 5. Diverse società di produzione, da Endemol a Blu Yasmine, da Banijay a Fremantle, starebbero approntando dei numeri zero. […] Possibile approdo a Mediaset di Amadeus, attualmente legato a Warner Bros Discovery ma finora senza troppe soddisfazioni. Amadeus è dato infatti quasi per certo come giudice della fase serale del programma ‘Amici’ di Maria De Filippi”.

Sempre AdnKronos fa sapere che nel caso in cui Amadeus trovasse un accordo per un exit strategy con Warner Bros Discovery, a cui è legato con un contratto di tre anni, potrebbe seriamente arrivare a Mediaset e su Canale 5. La fonte fa sapere che potrebbe alternarsi magari con Gerry Scotti.

Per ora Amadeus, così come Discovery o Mediaset hanno fatto parola di queste dicerie. Nessuno ha confermato o smentito. Vedremo cosa succederà da qui ai prossimi mesi.