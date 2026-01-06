Dopo le feste Canale 5 ha scelto di cambiare nuovamente il suo palinsesto del pomeriggio. La forza di una donna perde la sua doppia puntata. Ecco la nuova programmazione.

La forza di una donna perde una puntata su Canale 5

Con il ritorno di due programmi molto attesi, Uomini e Donne e Amici, il palinsesto pomeridiano di Canale 5 subisce alcune modifiche significative. A partire da mercoledì 7 gennaio 2026. Tra i cambiamenti più rilevanti, c’è la decisione di ridurre la presenza di La Forza di una Donna. La soap ha conquistato molti telespettatori con le vicende di Bahar Çeşmeli.

Recentemente la dizi andava in onda con un doppio appuntamento giornaliero. A partire dal nuovo anno La Forza di una Donna perde uno degli appuntamenti, passando a un unico slot giornaliero alle 16.10 dal lunedì al venerdì. Inoltre, la soap avrà anche una messa in onda il sabato alle 15.30, prima di cedere il passo a Verissimo di Silvia Toffanin.

Questa scelta è stata presa per preservare il materiale restante della soap, che si concluderà ufficialmente con la terza stagione. La forza di una donna non avrà però un appuntamento in prima serata, a differenza di Forbidden Fruit, che andrà il onda subito dopo La Ruota della Fortuna, a partire dal giovedì 8 gennaio 2026.

Il palinsesto del pomeriggio di Canale 5

Con il ritorno di Uomini e Donne, il pomeriggio di Canale 5 si arricchisce di nuovi appuntamenti, a partire dalle 14.45 con il talk show condotto da Maria De Filippi. A seguire, alle 16.10, c’è la soap La Forza di una Donna, seguita da Amici alle 16.25, che continua a intrattenere il pubblico con le sue esibizioni e prove artistiche. Il pomeriggio si conclude con Dentro la Notizia di Gianluigi Nuzzi, che va in onda alle 16.55, occupando uno spazio sempre più importante nella programmazione quotidiana di Canale 5.

La programmazione continua con Caduta Libera alle 18.40, che non cambia orario, confermandosi uno degli appuntamenti fissi del prime time del pomeriggio.

Gli orari

14.45: Uomini e Donne

16.10: La Forza di una Donna

16.25: Amici

16.55: Dentro la Notizia

18.40: Caduta Libera

Questo cambio di orari è stato studiato per ottimizzare la programmazione, garantendo un buon equilibrio tra nuovi show e produzioni consolidate. Se, da un lato, la decisione di ridurre lo spazio di La Forza di una Donna ha sorpreso alcuni, dall’altro ha permesso di fare spazio a programmi che ormai fanno parte della tradizione del pomeriggio di Canale 5.

