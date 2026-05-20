Il produttore italiano e il regista americano hanno già collaborato in numerosi progetti internazionali prodotti tra Italia e Stati Uniti.

Incontro a pranzo sulla Croisette tra il produttore italiano Andrea Iervolino e l’attore, regista e produttore hollywoodiano James Franco, legati da una lunga collaborazione artistica costruita negli anni tra produzioni internazionali e progetti cinematografici indipendenti.

Cannes 2026: James Franco e Andrea Iervolino avvistati insieme

Iervolino e Franco hanno lavorato insieme a cinque produzioni hollywoodiane, nelle quali Franco ha partecipato sia come attore che, in alcuni casi, anche come regista, consolidando nel tempo un rapporto professionale e personale di grande stima reciproca. Nel corso degli anni, i due hanno collaborato in numerosi progetti internazionali prodotti tra Italia e Stati Uniti, contribuendo alla realizzazione di film destinati al mercato globale e alle principali piattaforme e distributori internazionali.

Durante il pranzo a Cannes, pare abbiano discusso anche di futuri progetti cinematografici internazionali e nuove opportunità produttive tra Europa e Hollywood, che potrebbero aggiungersi a quelle legate all’universo creativo di Franco come “Find Your Friends”, thriller indipendente attualmente in distribuzione negli Stati Uniti, prodotto da Andrea Iervolino e diretto da Izabel Pakzad, attrice, sceneggiatrice e regista greca-americana nonché compagna di James Franco.

“Find Your Friends”, come recita anche Wikipedia, rappresenta l’opera prima da regista di Izabel Pakzad ed è interpretato da un cast giovane e internazionale che include Bella Thorne, Helena Howard, Zión Moreno, Chloe Cherry e Sophia Ali. Il film, distribuito negli Stati Uniti dalla piattaforma horror-thriller Shudder, è stato presentato come uno dei debutti indipendenti più interessanti del panorama americano recente. L’incontro tra Iervolino e Franco conferma quindi, ancora una volta, il forte legame del produttore italiano con il mondo del cinema hollywoodiano e con numerosi talent internazionali presenti in questi giorni al Festival di Cannes.