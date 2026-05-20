Ampio spazio anche al 34esimo anniversario della strage di Capaci, con la testimonianza di Maria, la sorella di Giovanni Falcone. Un focus sulla PMA e poi le interviste a Vincenzo Ferrera e Roberta Bruzzone.

Tanti vip, anche uomini, che hanno denunciato le violenze verbali e psicologiche subite attraverso il body shaming. Novella 2000, nel numero in edicola dal 20 maggio, racconta il punto di vista delle vittime, ma analizza anche la mente dei carnefici insieme a Paolo Crepet, oltre alla speciale intervista all’Onorevole Martina Semenzato, prima firmataria della legge che ha portato alla nascita della Giornata Nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone.

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Novella 2000, dal 20 maggio in edicola con interviste, attualità e le rubriche del lifestyle

Nel numero di Novella 2000 in edicola dal 20 maggio, oltre all’attualità, ampio spazio anche al 34esimo anniversario della strage di Capaci, con la testimonianza di Maria, la sorella di Giovanni Falcone. Un focus sulla PMA (Procreazione Medicalmente Assistita), con le parole del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro. E infine, via libera allo show, con le interviste al protagonista di Mare Fuori Vincenzo Ferrera, la criminologa Roberta Bruzzone, Drusilla Gucci e tutti i consigli dei nostri esperti su moda, beauty, viaggi, fitness, oroscopo e l’imperdibile nuovo inserto dedicato alla cucina con lo Chef Armonia.

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